السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أدعية وأذكار الصباح اليوم السبت 13-5-2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

زاد البحث عن أدعية وأذكار الصباح اليوم السبت 13-5-2023 عبر محرك البحث جوجل خلال ساعات الليل المتأخرة، حيث يرغب الملايين من المسلمين في إحياء ساعات السحر بالطاعة والعبادة والدعاء وطلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية.

 

أدعية وأذكار الصباح اليوم السبت 13-5-2023

يقدم “الدستور” للقراء أدعية وأذكار الصباح و دعاء الفجر السبت 13-5-2023 والتي تشهد نسب بحثية عالية مع ساعات الفجر الأولى حيث يبحث الملايين عن صيغ للأدعية من أمهات الكتب وهى كما يلي:-


اللهم مع ساعات فجرنا هذا اجعل لما نصيب في سعة الأرزاق تيسير الأحوال قضاء الحاجات وإجابة الدعوات اللهم لطفك بقلوبنا و أحوالنا و أيامنا .. اللهم تولني بسعتك عظيم فضلك .. إنك على كل شئ قدير.. اللهم اجعل لكل صابر فرجا ولكل مريض شفاء ولكل دعاء استجابة ورحمة لكل أموات المسلمين فأنت على كل شيء قدير.

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الأدعية المستجابة.. دعاء فجر اليوم الإثنين 1 مايو 2023

 

اللهم أبعد عنا شر الأمراض والوباء .. واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين .. اللهم بشرنا بما يسر قلوبنا.. وكف عنا ما يضرنا .. اللهم إنك تسمع آنين قلوبنا.. فأرزقنا ما هو خير لنا .. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها.. من العافية دوامها.. ومن الخير أكمله.. اللهم نسألك السلام في كل شيء يرهقنا وبضعفنا.

اللهم إني أسألك أن تلهمني أن أترك بابك كلما أرهقني تعب الدنيا .. علمني أن لا نجاة إلا بك.. لا مفر إلا إليك .. ربي اهدني إلى وجهتك أجعلها وجهتي في كل وقت.. اللهم إني أسألك أن تقبلني في رحابك بذنوبي وخطاياي وبضعفي وقلة حيلتي .. فلا يعصمني من هوى نفسي سواك اللهم إني أسألك تنهيده فرح في كل أمر استصعبت حدوثه.

 

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اللهم إن لم أحسن دعائي فأنت أعلم بحالي و حاجتي و إن قصرت فأنت سبحانك تعلم غاياتي ولا يخفى عليك شيء من أحوالي فأجبر خاطري بفيض نعمك .. اللهم إني أستودعك حياتي خيرها وشرها .. اللهم اجعل أيامي القادمة خير وسعادة توفيق منك.

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف بها كربي .. وتغفر بها ذنوبي.. وتصلح بها أمري.. وتغني بها فقري.. وتغفر بها ذنوبي .. وتذهب بها شري.. وتكشف بها همي وغمي .. وتشفي بها سقمي وهمي .. وتقضي بها ديني.. و تجلو بها حزني.. وتجمع بها شملي .. وتبيض بها وجهي يوم إلقاك.

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