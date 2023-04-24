الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الشيخ جابر البغدادي عن آكلي الحرام: لا يستجاب الدعاء لهم

الشيخ جابر البغدادي
الشيخ جابر البغدادي

تناولت حلقة الشيخ جابر بغدادي، الحديث عن ادخار الأموال بطرق غير مشروعة "أكل الحرام".

وأوضح بغدادي خلال تقديمه برنامج “حي على الوداد” عبر قناة الناس، أن الطعام الطيب الحلال ينير القلب ويقبل الله به الأعمال، واستعان بالآية القرآنية "كلوا من الطيبات واعملوا صالحًا"، حيث أمر الله أن يأكل المسلمين من الحلال بداية من الأنبياء والرسل الذين لم يجرؤ منهم شخص على تناول أى شيء من الحرام، لأنه إذا دخل في بطون أحد منهم لقمة غير مشروعة لم يقبل منه حتى دعوة واحدة، وذلك يدلل على خطر أكل الحرام "مال الناس بالباطل".

وأضاف: كما أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين "كلوا من الطيبات واعملوا صالحًا"، حيث قدم الأكل الصالح على العمل الصالح، فإن لم يكن الطعام صالح والعمل صالح، يفسد العمل أيضًا، فعند رد حقوق الأشخاص وترك الأمر لله يعوضه الله.

وأكد أنه عند أخذ مال ما ليس لك وأطعمت به أبنائك يكون شؤم عليهم، حيث أنه شبه الأمر بالموتور الذي يوضع به بنزين بطريقة غير مشروعة لم تدور بشكل ميسر وصحيح ورضا من الله.

 

وتحدث خلال الحلقة أيضًا عن الذنب الذي يمنع استجابة الدعاء؟.

وقال الشيخ جابر البغدادي إن مصاحبة شخص تعلم أنه يأكل بالحرام ودعاك لطعام وتناولته "وغذي من حرام"، تابع: "نفس الحكاية يعني اللى بياكلوا حرام دول لازم نفر منهم كما الواحد يفر من جهنم".

وأضاف: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "ثم ذكر الرجلَ يُطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغُذي بالحرام، فأنَّى يُستجاب له؟!"، وأكد أنه مهما سافر للحج وتأدية العبادات لا يستجاب له، حيث شرط الله أن استجابة الدعاء تكون بالعيش بالحلال.

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