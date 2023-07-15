ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 15-7-2023

الذهب
الذهب

يتابع الملايين من المواطنين أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 15-7-2023 في محلات الصاغة بدون مصنعية، حيث تشهد أسواق المعدن النفيس في مصر استقرارًا نسبيًا، بالرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بفعل تراجع الدولار الأمريكي عقب ظهور بيانات مؤشرات المستهلكين وتباطؤ معدلات التضخم وسط ترقب لتقرير أسعار المنتجين الأمريكيين خلال الأيام المقبلة.

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 15-7-2023 في محلات الصاغة

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 15-7-2023 في محلات الصاغة تراجعات طفيفة بقيمة 10 جنيهات في كل عيار، حيث استقر عيار 21، وهو العيار الأكثر مبيعًا، في الدول العربية عند مستوى 2200 جنيه، في حين سجلت الأوقية نحو 1959 دولارًا.

يذكر أن بيانات التضخم الأمريكية قد صدرت يوم الأربعاء الماضي، وأكدت وجود تباطؤ مؤشرات أسعار المستهلكين بقيمة 3% في يونيو على أساس سنوي وهو أقل من المتوقع، كما أظهرت تباطؤ أسعار المستهلكين الأساسي على أساس 4.8%، فيما كانت التوقعات أن يسجل 5%.

وإليكم الأسعار بالتفصيل في محلات الصاغة:

سعر جرام الذهب من عيار 24

البيع 2502.75 جنيه.
الشراء 2491.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 22

البيع 2294.25 جنيه.
الشراء 2283.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 5.25 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 21

البيع 2190 جنيهًا.
الشراء 2180 جنيهًا.
بمعدل هبوط وصل إلى 5 نقطة.

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 13-7-2023

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13-7-2023

سعر جرام الذهب من عيار 18

البيع 1877.25 جنيه.
الشراء 1868.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 14

البيع 1460 جنيه.
الشراء 1453.25 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 3.25 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 12

البيع 1251.5 جنيه.
الشراء 1245.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 2.75 نقطة.

 

سعر جرام الذهب من عيار 9

البيع 938.5 جنيه.
الشراء 934.25 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 2.25 نقطة.

txt

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 14-7-2023

txt

سعر اليورو وأسعار العملات العربية اليوم الخميس 13-7-2023


سعر جنيه الذهب

البيع 17520 جنيهًا.
الشراء 17440 جنيهًا.
بمعدل هبوط وصل إلى 40 نقطة.


سعر أونصة الذهب

البيع 1960$.
الشراء 1958$.
بمعدل هبوط وصل إلى 1 نقطة.

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

اسعار الذهب اليوم الذهب أسعار الذهب محلات الصاغة أسواق المعدن النفيس الاوقية عيار 24 سعر جرام الذهب جرام الذهب

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 15-7-2023

مواعيد مباريات اليوم السبت 15-7-2023 والقنوات الناقلة

سعر الدولار اليوم فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية السبت 15-7-2023

سر مقولة الفنان "سراج منير": لولا المقامرة لما دخلت عالم السينما

بدء غلق طريق 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان تجاه نادى الزمالك لاستكمال مشروع مونوريل

دعاء الصباح اليوم السبت 15 يوليو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصراع اللامنتهي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.. الحرب في تايوان

عبدالوهاب داود

لغز «معلش».. قصة كتاب فرنسى أشعل مصر منذ ٧٠ عامًا

صفاء النجار

دادة سهاد

سارة شريف

اختطاف إسرائيلية فى العراق.. قصة واحدة وروايات متعددة

ماجد حبته

مصر والسودان.. والعرب

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟

الاحتلال يقمع وقفة فى حى الشيخ جراح