أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 15-7-2023

يتابع الملايين من المواطنين أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 15-7-2023 في محلات الصاغة بدون مصنعية، حيث تشهد أسواق المعدن النفيس في مصر استقرارًا نسبيًا، بالرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بفعل تراجع الدولار الأمريكي عقب ظهور بيانات مؤشرات المستهلكين وتباطؤ معدلات التضخم وسط ترقب لتقرير أسعار المنتجين الأمريكيين خلال الأيام المقبلة.

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 15-7-2023 في محلات الصاغة

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 15-7-2023 في محلات الصاغة تراجعات طفيفة بقيمة 10 جنيهات في كل عيار، حيث استقر عيار 21، وهو العيار الأكثر مبيعًا، في الدول العربية عند مستوى 2200 جنيه، في حين سجلت الأوقية نحو 1959 دولارًا.

يذكر أن بيانات التضخم الأمريكية قد صدرت يوم الأربعاء الماضي، وأكدت وجود تباطؤ مؤشرات أسعار المستهلكين بقيمة 3% في يونيو على أساس سنوي وهو أقل من المتوقع، كما أظهرت تباطؤ أسعار المستهلكين الأساسي على أساس 4.8%، فيما كانت التوقعات أن يسجل 5%.

وإليكم الأسعار بالتفصيل في محلات الصاغة:

سعر جرام الذهب من عيار 24

البيع 2502.75 جنيه.

الشراء 2491.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 22

البيع 2294.25 جنيه.

الشراء 2283.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 5.25 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 21

البيع 2190 جنيهًا.

الشراء 2180 جنيهًا.

بمعدل هبوط وصل إلى 5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 18

البيع 1877.25 جنيه.

الشراء 1868.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 14

البيع 1460 جنيه.

الشراء 1453.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 3.25 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 12

البيع 1251.5 جنيه.

الشراء 1245.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 2.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 9

البيع 938.5 جنيه.

الشراء 934.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 2.25 نقطة.



سعر جنيه الذهب

البيع 17520 جنيهًا.

الشراء 17440 جنيهًا.

بمعدل هبوط وصل إلى 40 نقطة.



سعر أونصة الذهب

البيع 1960$.

الشراء 1958$.

بمعدل هبوط وصل إلى 1 نقطة.

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