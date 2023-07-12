مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 فى المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في كافة محافظات الجمهورية محور اهتمام الملايين من المواطنين خاصة الراغبين في ضبط مواعيد أداء الفرائض الخمس أو أدائها في جماعة بالمساجد المعتمدة من وزارة الأوقاف المصرية في كافة محافظات الجمهورية.



مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في كافة المحافظات

أصدرت الهيئة العامة للمساحة المصرية بيانا توضح فيه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في كافة المحافظات والذي تعتمده وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان وإقامة الصلاة في كفة المحافظات وهى كما يلي:

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 4:17 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:59 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:35 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:58 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:29 مساء.



موعد الصلاة في محافظة المنيا

صلاة الفجر الساعة 4:28 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 1:03 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:35 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:58 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:27 مساء.



موعد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر الساعة 4:39 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 1:20 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:55 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 8:17 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:48 مساء.



موعد الصلاة في محافظة الشرقية

صلاة الفجر الساعة 4:13 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:59 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:36 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:59 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:31 مساء.



موعد الصلاة في محافظة البحر الأحمر

صلاة الفجر الساعة 4:26 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:49 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:11 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:36 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:01 مساء.



موعد الصلاة في محافظة أسوان

صلاة الفجر الساعة 4:35 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:55 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:14 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:40 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:03 مساء.

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