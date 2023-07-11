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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اعرف مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

مع أول التعاملات الصباحية شغل بال المسلمين في جميع بقاع البلاد معرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، للانتظام في الصلاة، وقضاء الصلوات الخمسة في مواعيدها المحددة.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 2023  

لقرائنا الراغبين بالتعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة في محافظات مصر، ينشر"الدستور" مواقيت الصلاة الخمسة في اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر، وتكون شاملة صلاة الفجر، وصلاة وشروق الشمس وفي صلوات الظهيرة وصلاة العصر والمغرب وصلاة العشاء.

مواقيت الصلاة اليوم 

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 11 يونيو فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:16  ص

موعد صلاة الظهر 1:00 ص

موعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء 11 يونيو  36: 4

موعد صلاة المغرب 8:00 م

موعد صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 11 يونيو  9:31

وقت الصلاة اليوم الثلاثاء 11 يونيو في محافظة الإسكندرية        

وقت صلاة الفجر 4:16 ص

موعد صلاة الظهر اليوم 1:05

موعد صلاة العصر 4:44

موعد صلاة المغرب اليوم  8:07 م

موعد صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 11 يونيو 9:41 م.  

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 11 يونيو فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:10

موعد صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 12:56 م

موعد  صلاة العصر اليوم 4:33 م

موعد صلاة المغرب 7:58 م

موعد صلاة العشاء 9:29  م.        

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 11 يونيو بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 11 يونيو 4:13

وقت صلاة الظهر 12:48

موعد صلاة  العصر اليوم الثلاثاء 4:19 م

وقت صلاة المغرب اليوم 7:44 م

وقت صلاة العشاء 9:11 م.    

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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 11 يونيو فى أسوان

وقت صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 11 يونيو 4:29  ص
موعد صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 11 يونيو 12:54 ص
موعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء 11 يونيو 17: 4 م
موعد صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 11 يونيو 7:44 م
موعد صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 11 يونيو 9:08 م.

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