ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 10 يوليو 2023 فى محافظات مصر

يعتاد كافة المسلمون بشكل يومي في جميع المحافظات على البحث عن مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 10 يوليو 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، وذلك لأدائها في مواعيدها الصحيحة، والمداومة على الصلاة.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 10 يوليو 2023 في محافظات مصر

لذا ننشر لكم مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10- 7- 2023 في القاهرة وعدد بمحافظات مصر.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 يوليو في القاهرة

صلاة الفجر اليوم الإثنين 4:16 صباحًا

أذان الظهر 1:00 مساءً

أذان العصر اليوم الإثنين 4:36 مساءً

أذان المغرب اليوم الإثنين 8:00 مساءً

أذان العشاء اليوم 9:32 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 يوليو في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:17 صباحا

موعد أذان الظهر 01:06 مساءً

موعد أذان العصر 4:44 مساءً

موعد أذان المغرب 8:08 مساءً

موعد أذان العشاء 8:41 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 يوليو في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:10 صباحا

موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 12:56 مساءً

موعد أذان العصر اليوم الإثنين 4:33 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم 7:57 مساءً

موعد أذن العشاء 9:30 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 يوليو في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:08 صباحا

موعد أذان الظهر 1:30 مساءً

موعد أذان العصر 4:50 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 8:16 مساءً

موعد أذان العشاء اليوم 9:40 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 يوليو في أسيوط

وقت صلاة الفجر 4:29 صباحا

موعد أذان الظهر 1:02 مساءً

موعد أذان العصر 4:31 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 7:55 مساءً

موعد أذان العشاء 9:23 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 يوليو في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:13 صباحا

موعد أذان الظهر اليوم الاثنين 12:48 مساءً

موعد أذان العصر 4:19 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم 7:42 مساءً

موعد أذان العشاء 9:11 مساءً