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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي".. أفضل الأدعية المستحبة ليوم عرفة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يوم عرفة هو أحد أفضل الأيام التي يستجاب فيها الدعاء، وهو يوم يقف فيه حجاج بيت الله على جبل عرفة، ويتضرعون إلى الله بالمغفرة والرحمة. 

قد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ، وخيرُ ما قلتُ أَنا والنَّبيُّونَ من قبلي: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهوَ على كلِّ شَيءٍ قديرٌ"، ففي السطور التالية نقدم أفضل الأدعية المستحبة لهذا اليوم.

 

الأدعية المستحبة في يوم عرفة

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجلة ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجلة ما علمت منه وما لم أعلم.

 

اللهم اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إمامًا ونورًا وهدىً ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، بحق يوم عرفة.

 

اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤالي، وتعلم مافي نفسي فاغفر لي ذنوبي، ياأكرم الأكرمين.

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دعاء يوم عرفة مكتوب 

 

اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تقبل منا يوم عرفة واجعلنا من المقبولين فيه، وارزقنا العفو والمغفرة والرضوان.

 

اللهم اجعل هذا اليوم عرفة لنا مغفرة ورحمة وعتقاً من النار، اللهم اجعل هذا اليوم بداية لإصلاح حالنا وتوبتنا إليك، وانزل علينا بركاته ورحمته.

 

اللهم اجعل صيامنا في هذا اليوم قبولاً واستجابة، واغفر لنا ذنوبنا وتب علينا، اللهم اجعلنا من المتوجهين إليك في هذا اليوم، وارزقنا خشوعاً في الصلاة والدعاء والتضرع.

 

اللهم اجعل هذا اليوم بداية لنا للارتقاء بأنفسنا وتحسين أخلاقنا، ونبذ الشر والمنكر، اللهم اجعل هذا اليوم سعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً، وتجارة لا تبور في الدنيا ولا الآخرة.

 

اللهم ارزقنا توبة نصوحاً وعملاً صالحاً يرضيك عنا في هذا اليوم المبارك، اللهم اجعل هذا اليوم فرجاً لهمومنا وغمداً لأحزاننا، واجعله شفيعاً لنا يوم القيامة.

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