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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 بالرقم القومي بمديرتي القاهرة والإسكندرية

رياض الأطفال
رياض الأطفال

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 بالرقم القومي في المدارس الحكومية بجميع المحافظات من الأمور التي تشغل بال الكثير من أولياء الأمور خلال الأيام الجارية بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم بعد إغلاق باب التقديم.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن أولوية القبول في رياض الأطفال 2023 بالمدارس الحكومية وفقا لعمر الطفل والكثافة في المدارس بالمديريات التعليمية في كل محافظة.

وحددت وزارة التربية والتعليم سن التقديم في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومي والرسمي والرسمي لغات، بداية من 4 سنوات وحتى 6 إلا يوم على أن يحسب السن في 1 أكتوبر 2023.

أوراق التقديم في رياض الأطفال 2023

طالبت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور المتقدمين لأبنائهم في المدارس الحكومية بمرحلة رياض الأطفال تقديم الأوراق التالية بعد ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 كالتالي:- 

  • إحضار شهادة ميلاد حديثة للطفل وصور منها.
  • صورة سارية لبطاقة الرقم القومي للأب والأم.
  • 8 صور شخصية للطفل مقاس 4×6.
  • وصل (مياه أو كهربا) باسم الأب أو الجد للأب أو صورة من عقد إيجار باسم الأب موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع.
  • ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم مع إرفاق طوابع صحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل وصورة منها.
  • حضور الأب مع الطفل لتقديم الأوراق في حالة القبول.
  • فى حالة سفر الأب تقدم الأم الولاية التعليمية.
  • أما في حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت أن الولاية التعليمية للأم.
  • وفي في حالة وفاة الأب يجب إرفاق شهادة الوفاة مع باقي المستندات.
  • حافظة بلاستك.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي

الاستعلام عن قبول رياض الأطفال 2023-2024.. تفاصيل

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 الإسكندرية

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 القاهرة 

فعلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة رابط بوابة التعليم الأساسي للاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 -2024 بالقاهرة.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة التقديم عبر تسجيل الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي من هنا.

وبعد تسجيل الدخول اضغط على رياض الأطفال ثم اختيار رياض الأطفال.

إدخال الرقم القومي لولي الأمر لمعرفة النتيجة.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 الإسكندرية

كما فعلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 عبر موقعها الإلكتروني من هنا.

ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 الإسكندرية بعد تسجيل الرقم القومي لولي الأمر.

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