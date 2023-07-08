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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 الإسكندرية

رياض الأطفال
رياض الأطفال

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 الإسكندرية.. في الفترة الأخيرة، شهدت محافظة الإسكندرية العديد من عمليات البحث التي قام بها أولياء الأمور، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انتهاء عملية فحص تنسيق القبول في مدارس رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد.

ونرصد في التقرير التالي أبرز المعلومات عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 الإسكندرية:

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 الإسكندرية

  • يتم الدخول على هذا الرابط من هنا.
  • ومن ثم إدخال الرقم القومي للطفل.
  • كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
  • وأخيرا الضغط على أيقونة بحث، لتظهر أمامك كافة التفاصيل.

شروط تقديم رياض الأطفال 2024 للمدارس الرسمية لغات الإسكندرية


- تقبل المدراس الطلاب من من مواليد 2/10/2017 وحتى 1/10/2019.

- القبول يكون وفقًا للسن والكثافة رغبات ولى الأمر وذلك حتى 30/6/2023.

- مراعاة استيفاء جميع الرغبات المتاحة الموجودة بالاستمارة.

- يجب أن تكون الرغبات مسجلة بمعرفة ولى الأمر أو من لديه الولاية التعليمية.

- يجب على ولى الأمر الاطلاع على التعليمات الموجودة بمحتويات الملف قبل تسجيل البيانات والرغبات.

- في حالة وجود خطأ بالبيانات لا يتم التعديل إلا بحضور من لديه الولاية التعليمية وذلك بعد كتابة إقرار بالتعديل ويكون التعديل لمرة واحدة فقط.

- يجب دفع المصروفات في خلال 15 يوما بعد إعلان النتيجة.

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال الأزهري 2023

وزارة التربية والتعليم.. نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024

نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالرقم القومي 2023

الجدير بالذكر أنه للحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023، يرجى اتباع الآتي:


- الدخول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 محافظة الإسكندرية.

- اختيار أيقونة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي2023 محافظة الإسكندرية.

- كتابة الرقم القومي للطفل والمدون على شهادة الميلاد.

- اضغط على استعلام، وتظهر المدرسة المرشحة للطفل.


 

 

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