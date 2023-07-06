لو فاتك الترند| الزمالك يطلب حكامًا أجانب لمباراة الأهلى.. والذهب يواصل نزيف الخسائر

تصدر العديد من الأخبار الترند عبر محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، حيث تنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

الزمالك يطلب حكامًا أجانب لمباراة الأهلى

طلب مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين حكم أجنبي لتولي مباراة القمة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره وغريمه الأهلي.. للمزيد اضغط هنا.

ضبط طالبة صوَّرت ورقة أسئلة الإنجليزى فى لجنتها بالشروق

صرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضبط الطالبة "هـ. م" داخل لجنة تابعة لإدارة الشروق التعليمية بمحافظة القاهرة.. للمزيد اضغط هنا.

إيرادات "تاج" تقترب من 28 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض

حصد فيلم "تاج" للفنان تامر حسني، مساء أمس الأربعاء، إيرادات وصلت إلى مليون و١٥٠ ألف جنيه، والذي ينافس ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك.. للمزيد اضغط هنا.

الذهب يواصل نزيف الخسائر وسط ترقب لبيانات اقتصادية أمريكية

يحاول الذهب الارتفاع خلال تداولات اليوم بعد الأداء السلبي الذي سجله أمس، بسبب محضر اجتماع البنك الفيدرالي الذي أكد على استمرار البنك في رفع أسعار الفائدة.. للمزيد اضغط هنا.

إثيوبيا: نعمل على استراتيجيات لمشروعات مستقبلية مشتركة مع دول مصب نهر النيل

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم الخميس، إن بلاده سوف تقوم بعملية التخزين لهذا العام، في سد النهضة تدريجيًا حتى سبتمبر المقبل.. للمزيد اضغط هنا

خطر "الكساد".. تقرير: الاقتصاد العالمي يقترب من الانهيار

حذّر خبراء اقتصاديون ومراقبون للسوق العالمية من أن الاقتصاد العالمي يوشك على الدخول في كساد؛ لا سيما مع تراجع أسعار السلع الأساسية.. للمزيد اضغط هنا.