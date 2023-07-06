إيرادات "تاج" تقترب من 28 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض

حصد فيلم "تاج" للفنان تامر حسني، مساء أمس الأربعاء، إيرادات وصلت إلى مليون و١٥٠ ألف جنيه، والذي ينافس ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك.

وحقق الفيلم خلال الأيام الماضية، إيرادات إجمالية وصلت إلى ٢٦ مليونًا و٨٠٠ ألف، ليكون إجمالي إيرادات فيلم "تاج" منذ طرحه في موسم عيد الأضحى ٢٧ مليونًا و٩٥٠ ألف جنيه مقتربًَا من ٢٨ مليون جنيه.

الفيلم يرصد قصة شخصين أولهما هادئ الطباع والآخر شخص يتحول لسوبر هيرو يستغل قدراته التي اكتشفها بالصدفة في أموره الخاصة قبل أن يحولها لعمل الخير ومساعده الآخرين، ويلتقي خلال رحلته بمدرسة الموسيقى دينا الشربيني، التي تدخل معه في علاقة رومانسية ويقرران الزواج، لكن الظروف التي تظهر لتامر حسني تعطل هذه الفكرة.

فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، ساندي، أحمد بدير، ليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.