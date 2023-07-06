ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إيرادات "تاج" تقترب من 28 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض

تاج
تاج

حصد فيلم "تاج" للفنان تامر حسني، مساء أمس الأربعاء، إيرادات وصلت إلى مليون و١٥٠ ألف جنيه، والذي ينافس ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك.

وحقق الفيلم خلال الأيام الماضية، إيرادات إجمالية وصلت إلى ٢٦ مليونًا و٨٠٠ ألف، ليكون إجمالي إيرادات فيلم "تاج" منذ طرحه في موسم عيد الأضحى ٢٧ مليونًا و٩٥٠ ألف جنيه مقتربًَا من ٢٨ مليون جنيه.

الفيلم يرصد قصة شخصين أولهما هادئ الطباع والآخر شخص يتحول لسوبر هيرو يستغل قدراته التي اكتشفها بالصدفة في أموره الخاصة قبل أن يحولها لعمل الخير ومساعده الآخرين، ويلتقي خلال رحلته بمدرسة الموسيقى دينا الشربيني، التي تدخل معه في علاقة رومانسية ويقرران الزواج، لكن الظروف التي تظهر لتامر حسني تعطل هذه الفكرة.

فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، ساندي، أحمد بدير، ليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

الفنان تامر حسني أول أيام عيد الأضحى المبارك أيام عيد الأضحى المبارك إيرادات فيلم تاج تاج بطولة تامر حسني تاج تامر حسني

الأكثر قراءة

صورة يد وبيانات طالبة من "امتحان الإنجليزى" تثير ضجة

اللحظات الأخيرة في حياة مرسي.. المستشار معتز خفاجى: المعزول توفي عقب مواجهته بالتسجيلات

الشرطة تنجح فى انتشال سيدتين مسنتين احتجزتا داخل شقة بمصر القديمة

ديفيد لبيب.. قاض مصرى بالمحكمة العليا فى نيوجيرسى

شعبة الدواجن توضح أسباب ارتفاع أسعار البيض فى الأسواق

انتهاء طلاب الثانوية العامة من أداء الامتحان فى اللغة الإنجليزية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا