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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إثيوبيا: نعمل على استراتيجيات لمشروعات مستقبلية مشتركة مع دول مصب نهر النيل

سد النهضة
سد النهضة

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الخميس إن بلاده سوف تقوم بعملية التخزين لهذا العام، في سد النهضة تدريجيا حتى سبتمبر المقبل.

وأضاف أبي أحمد، أن التخزين التدريجي للمياه في سد النهضة سيتم بشكل لا يضر بدولتي المصب، وتابع نعمل على وضع استراتيجيات لمشروعات مستقبلية مشتركة مع دول مصب نهر النيل، وفقا لما نقلته سكاي نيوز.

- الاتحاد الأوروبي: ندرك أهمية ملف المياه لمصر


وسبق وأكد جوزيب بوريل المنسق الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، أن ناقش ملف سد النهضة مع وزير الخارجية سامح شكري.

وقال إن الاتحاد الأوروبي يدرك مدى أهمية ملف المياه لمصر، وأن نهر النيل هو شريان الحياة للمصريين، مؤكدا أن مصر ركيزة أساسية في الملف الإفريقي.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعمل من أجل تحقيق الاستقرار في ما يخص ملف سد النهضة وأمن المياه.

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