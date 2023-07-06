ضبط طالبة صوَّرت ورقة أسئلة الإنجليزى فى لجنتها بالشروق

صرّح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضبط الطالبة "هـ. م" داخل لجنة تابعة لإدارة الشروق التعليمية بمحافظة القاهرة، وذلك عقب ثوان معدودة من قيامها بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم على الفور التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم، وعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، والتحقيق مع الطالبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، كما تم استدعاء الملاحظين في اللجنة المذكورة للتحقيق بمقر الوزارة.

وكان نشر "الدستور" تداول صورة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لطالبة تغش أثناء تأدية امتحان إتمام شهادة الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الأولى.