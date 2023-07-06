خطر "الكساد".. تقرير: الاقتصاد العالمي يقترب من الانهيار

حذر خبراء اقتصاديون ومراقبون للسوق العالمي، من أن الاقتصاد العالمي، يوشك على الدخول في كساد؛ لا سيما مع تراجع أسعار السلع الأساسية.

انهيار وشيك للاقتصاد العالمي

وحذر الخبراء في تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأمريكية، من أن انخفاض أسعار السلع الأساسية يؤكد قرب الانهيار الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، وسط مخاوف من مخاطر الكساد المحتملة.

وبحسب التقرير، شهدت أسعار السلع انخفاضًا بنسبة تزيد عن 25٪ خلال الأشهر الـ 12 الماضية، كما يتضح من مؤشر S&P GSCI Commodities، حيث تراجعت أسعار السلع مثل النفط الخام والحديد هذا العام.

كما تراجعت المعادن الصناعية بنسبة 3.79٪ حتى 30 يونيو، بينما تراجعت الطاقة مثل النفط والغاز بنسبة 23٪. بالمقابل، وارتفعت السلع الزراعية مثل الحبوب والقمح والسكر بنسبة 11٪ تقريبًا، لكن الانحدار العام للمؤشر يشير على الأرجح إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وركود، كما يقول المحللون.

وقال ريد آنسون، كبير محللي السلع في شركة Kpler لشبكة CNBC الأمريكية، إن الحديد والنحاس يعتبرا مقاييس جيدة لقوة واستقرار الاقتصاد العالمي، بما في ذلك البناء والتصنيع، والتي هي في حالة ركود في العديد من الأماكن.

وأضاف أنسون:"أظن أن هذا سيتدفق من خلال تراجع أوسع في النشاط الاقتصادي، خاصة في الغرب".

ويتوقع أن تشهد الولايات المتحدة على الأرجح انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من هذا العام أو الربع الأول من عام 2024، وأن تحذو أوروبا حذوها في غضون ثلاثة إلى 6 أشهر، لافتًا إلى فشل الاقتصاد الصيني في الارتقاء إلى مستوى توقعات السوق هو السبب الأكبر الذي يجعل أسواق السلع تكافح من أجل إيجاد أرضية لها.

وقال ماتي جاو، رئيس قسم المواد الأساسية في آسيا والمحيط الهادئ وأبحاث النفط والغاز، إنه بالنسبة للعقارات، انخفض الاستثمار بنسبة 7٪ على أساس سنوي"، مشيرًا إلى أنه غالبًا ما يرتبط انخفاض سوق العقارات بانخفاض الطلب على مواد البناء مثل الفولاذ والألمنيوم والنحاس والنيكل.