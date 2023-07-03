مواصفات امتحان مادة الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة 2023

يقدم "الدستور" خدمة لطلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة، وهي المواصفات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم عن امتحان مادة الاستاتيكا، المقرر أن يؤديه الطلاب غداً في أول فروع مادة الرياضيات.

مواصفات امتحان مادة الاستاتيكا 2023

وننشر في التقرير التالي مواصفات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضة، موضحة أنها تتضمن فرعين الاستاتيكا ويؤدى فيها الطلاب الامتحان، غدا الثلاثاء، والديناميكا ويؤدى الطلاب الامتحان فيها يوم الثلاثاء 11 يوليو الجارى.

عدد أسئلة مادة الرياضيات التطبيقية

وأشارت الوزارة، إلى أنه أما فيما يخص مادة الرياضيات التطبيقية و مجموع درجاتها 60 درجة، 30 درجة لمادة الاستاتيكا فيبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لها 4 درجات والموضوعية 18 سؤالاً مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، ومادة الديناميكا ومجموع درجاتها 30 درجة تشتمل على سؤالين مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح أمس، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الفيزياء للشعبة العلمية (للعلوم والرياضيات) بإجمالي عدد ( 475095) ألف طالب/ طالبة، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ بإجمالى عدد (259566) ألف طالب/ طالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالب/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما أدى عدد (255) طالب/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الفلسفة (فترة أولى)، ومادة المنطق (فترة ثانية).

ضبط 6 حالات غش إلكتروني

ومن خلال متابعة غرفة العمليات المركزية لسير الامتحانات بجميع المحافظات، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد عدد (6) حالات غش إلكتروني، حالتان أثناء امتحان مادة الفيزياء بمحافظتى (بورسعيد، وسوهاج)، و4 حالات فى امتحان مادة التاريخ بمحافظات (القاهرة، والبحيرة، والشرقية، وأسيوط)، حيث تم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحانات.

وجدير بالذكر إن طلاب الثانوية العامة الدور الأول بالشعبة العلمية (الرياضيات) سيؤدون يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو ٢٠٢٣ الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، وسيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية ( ورقة أولى) فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) فترة ثانية.