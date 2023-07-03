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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لطلاب الثانوية العامة.. 4 ورقات تلخص الهندسة الفراغية

امتحانات
امتحانات

يؤدي طلاب الثانوي العام غدا الثلاثاء، امتحان مادة الرياضيات ويبحث العديد من الطلاب عن مراجعات في مادة الرياضيات وفي هذا السياق ننشر 4 ورقات تلخص الهندسة الفراغية لطلاب الثانوية العامة.

 

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح أمس الأحد، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الفيزياء للشعبة العلمية (للعلوم والرياضيات) بإجمالي عدد ( 475095) ألف طالب/ طالبة، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ بإجمالى عدد (259566) ألف طالب/ طالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالبا/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما أدى عدد (255) طالب/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الفلسفة (فترة أولى)، ومادة المنطق (فترة ثانية).

الأدبية والعلمية التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم التربية والتعلي الامتحانية الامتحانات التكنولوجيا التعليم الفنى

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