لو فاتك الترند| الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو ورحيل المخرج إيهاب أبو زيد

تصدرت العديد من الأخبار عبر محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، حيث تنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

منها العمل مع عمرو دياب.. محطات مهمة في حياة المخرج إيهاب أبو زيد

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، المخرج إيهاب أبو زيد رئيس شبكة قنوات النهار بسبب أزمة قلبية مفاجئة.

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إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023 وترتيبهم

استعادت السينما المصرية رونقها مرة أخرى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وكثر التساؤل حول ايرادات أفلام عيد الأضحى 2023، وذلك في موسم عيد الأضحى المبارك، والذي يسعد الموسم الأكبر في عام 2023.

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الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.. إنجازات اقتصادية وسياسية حققتها مصر في العقد الماضي

في مثل هذا اليوم من عام 2013، خرج الملايين من المصريين إلى الشوارع للمطالبة بإسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين، ومساندة القوات المسلحة، ونجح الشعب في تغيير مسار التاريخ.

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طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استقرار في الأحوال الجوية حتى الإثنين

يقضي الشعب المصري خلال هذه الإيام إجازة عيد الأضحى والتي تستمر حتى يوم الأحد المقبل، وتعتبر الإجازات أكثر ما يستغله الجميع في الخروج للزيارات العائلية، وكذلك التنزه، ويعتبر متابعة الأجواء أكثر ما يشغل البال.

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أحمد شيبة يطرح «أنا من مصر» في ذكرى 30 يونيو (فيديو)

طرح الفنان أحمد شيبة أحدث أعماله الغنائية "أنا من مصر" عبر صفحة قناة ON على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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تمهيدًا لانضمامه إلى باريس.. إنتر يعلن رحيل سكرينيار رسميًا

أعلن نادي إنتر الإيطالي رسميًا اليوم الجمعة، رحيل مدافعه السلوفاكي ميلان سكرينيار بعد انتهاء عقده مع الفريق.

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كيف تحولت حفلات أيقونة البوب تايلور سويفت إلى مُولد ثروة للاقتصاد الأمريكي؟

احتفى موقع Entrepreneur الأمريكي، بـ"تيلور سويفت"، أيقونة البوب ​​البالغة من العمر 33 عامًا، وقال هي بلا شك عملاق صناعة الترفيه.

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