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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تمهيدًا لانضمامه إلى باريس.. إنتر يعلن رحيل سكرينيار رسميًا

سكرينيار
سكرينيار

أعلن نادي إنتر الإيطالي رسميًا اليوم الجمعة، رحيل مدافعه السلوفاكي ميلان سكرينيار بعد انتهاء عقده مع الفريق.

وقال بيان إنتر: “ستة مواسم مليئة بالانتصارات والإنجازات هنا تنتهي مغامرة ميلان سكرينيار بقميص الإنتر، بعد انضمامه إلى النيرازوري في صيف عام 2017 ، كان سكرينيار أحد المكونات الرئيسية لرحلة إنتر غير العادية ، والتي بدأت بالعودة إلى دوري أبطال أوروبا في عام 2018 وتوجت بالفوز بخمسة ألقاب خلال المواسم الثلاثة الماضية”.

 

وتوج صاحب الـ 28 عامًا بخمسة ألقاب هم الدوري الإيطالي تو، بطولتان كأس إيطاليا ، ولقبان في كأس السوبر الإيطالي.

سكرينيار لعب بقميص النيرازوري  246 مباراة بينما سجل 11 هدفًا خلال مواسمه الستة.

ويستعد سكرينيار للانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر وقد يكون أولى صفقات النادي الفرنسي الصيفية.

وكان اللاعب توصل لاتفاق مع النادي الفرنسي منذ أشهر بعد فشل مفاوضات تجديد عقده مع النادي الإيطالي.

وتواجد سكرينيار على دكة بدلاء إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره النيراتزوري على يد مانشستر سيتي.

إنتر إنتر الإيطالي ميلان سكرينيار سكرينيار باريس سان جيرمان

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