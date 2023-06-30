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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منها العمل مع عمرو دياب.. محطات مهمة في حياة المخرج إيهاب أبو زيد

. المخرج إيهاب أبو
. المخرج إيهاب أبو زيد

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، المخرج إيهاب أبو زيد رئيس شبكة قنوات النهار بسبب أزمة قلبية مفاجئة، ومن المقرر أن تشيع جنازته، اليوم، بعد صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، وللراحل مسيرة مهنية مميزة قدم خلالها عدد من الأعمال الهامة.

المخرج الراحل له مسيرة مهنية هائلة في عالم الفن والإعلام، فكانت النشأة من خلال أسرة فنية حيث كان والده كان مديرا عاما لإدارة التمثيليات في إذاعة البرنامج العام وكبير مخرجي الإذاعة، وهو ما سمح له بأن ينشأ خلال فترة التكوين في الإذاعة.

- البداية بالتمثيل منذ الطفولة

بدأ بالتمثيل كطفل في برنامج "غنوة وحدوتة" الشهيرة من تقديم "أبلة فضيلة" في الإذاعة وبعدها شارك في إحدى السباعيات مع الفنان أشرف عبد الغفور والفنانة مديحة كامل، وشارك مع الفنانة هالة فاخر في مسرحية عرائس "سفروت والمزمار". 

والده كان المخرج الإذاعي لمسرحية العرائس مع صلاح السقا مدير مسرح العرائس وبينهما صداقة امتدت أربعين عاماً، وكان والده صاحب مقولة "دقي يا مزيكا" الشهيرة وكان للعرض تأثير كبير عليه، واستمر تأثره بوالده  الذي أخرج مسلسلات رمضان لفؤاد المهندس، وتتلمذ على يد عبد العزيز فهمي، وأيضا طارق التلمساني، ومحسن أحمد، وسمير فرج، ومحسن نصر، والدكتور ماهر راضي.

-  بدايته في عالم الإخراج وتعاونه مع عمرو دياب

عمل المخرج الراحل إيهاب أبو زيد مديرا للتصوير للعديد من الإعلانات، كما كان مصورًا لفيديو كليب "عودوني" مع الهضبة عمرو دياب من إخراج طارق العريان.

برنامج "من سيربح البنبون" كانت بدايته في الإخراج، واختار أحمد حلمي لتقديم البرنامج بعد مشاهدته برنامج "لعب عيال" على الفضائية المصرية.

 شغل المخرج الراحل إيهاب أبو زيد  عدة مناصب منهم بينها رئيس قناة المحور، والمدير  التنفيذي لقناة DMC، ومدير إدارة الإنتاج الفني لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، وله خبرة كبيرة في مجال إخراج البرامج التلفزيونية تمتد إلى أكثر من 20 عاما.

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