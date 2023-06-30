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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كيف تحولت حفلات أيقونة البوب تايلور سويفت إلى مُولد ثروة للاقتصاد الأمريكي؟

تايلور سويفت
تايلور سويفت

احتفى موقع Entrepreneur الأمريكي، بـ"تيلور سويفت"، أيقونة البوب ​​البالغة من العمر 33 عامًا، وقال هي بلا شك عملاق صناعة الترفيه، لافتا إلى أن تذاكر جولتها الأخيرة (جولة إيراس) هي أكثر تذاكر مرغوبة، حيث احتشد معجبيها المعروفين باسم "سويفتس" في الساحات لمشاهدة أدائها المباشر.

وأوضح التقرير، أن هذا الطلب المرتفع لا يجعل سويفت وفريقها أكثر ثراءً من ذي قبل فحسب، بل يجعل اقتصاد الولايات المتحدة أيضًا يجني الفوائد.

ويشير التقرير أن شعبية إيرا كان لها تأثير كبير على الاقتصادات المحلية للمدن التي أدّت فيها،  حيث لا يحضر معجبيها عروضها فحسب، بل يقومون أيضًا برحلة كاملة حول موعد أدائها ، مما يعزز الاقتصاد المحلي، ومن المحتمل أن تكون الجولة قد ولّدت 4.6 مليار دولار أمريكي في الإنفاق الاستهلاكي وحده.

كشف استطلاع رأي أن المعجبين الذين يحضرون عروض جولة إيرا لا يدخرون أي نفقات لجعل تجربتهم لا تُنسى حقًا، بصرف النظر عن شراء تذاكر الحفل، فقد تباهوا في جوانب مختلفة مثل الإقامة في الفنادق وترتيبات السفر والملابس والوجبات في مختلف المدن التي تقدم عروضها فيها.

وتم تحليل مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال بعد أن قامت سويفت بتضمين المدينة في جولتها وتقديم عروض لمعجبيها، حيث شهدت مدينة المترو طفرة في الطلب على الغرف الفندقية التي بلغ متوسطها 44383 غرفة تم حجزها ليلتان التي أدات سويفت الحفلة في المدينة، حيث أفادت منظمة التسويق في المدينة أن معدلات إشغال الفنادق وصلت إلى متوسط ​​مذهل بلغ 96.8٪ ، وهو رقم قياسي الآن على الإطلاق.

 

وقال التقرير، إنه من المتوقع أن تدر هذه الجولة مئات الملايين من الدولارات.

 

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