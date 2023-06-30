طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استقرار في الأحوال الجوية حتى الإثنين

يقضي الشعب المصري خلال هذه الإيام إجازة عيد الأضحى والتي تستمر حتى يوم الأحد المقبل، وتعتبر الإجازات أكثر ما يستغله الجميع في الخروج للزيارات العائلية، وكذلك التنزه، ويعتبر متابعة الأجواء أكثر ما يشغل البال.

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور طقس الـ72 ساعة القادمة بحسب منشور الهيئة العامة للأرصاد الجوية بـ"فيس بوك"، حيث تشهد الأجواء استمرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، وترتفع نسبة الرطوبة في الجو وهو ما يؤدي لزيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة من درجتين أكثر من 3 درجات.

طقس الأيام المقبلة:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 30 يونيو

محافظة القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة مئوية.

محافظة الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

محافظة مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة مئوية.

محافظة سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة مئوية.

محافظة قنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة مئوية.

محافظة أسوان العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 1 يوليو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد 2 يوليو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

درجات الحرارة يوم الاثنين 3 يوليو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.