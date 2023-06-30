استعادت السينما المصرية رونقها مرة أخرى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وكثر التساؤل حول ايرادات أفلام عيد الأضحى 2023، وذلك في موسم عيد الأضحى المبارك، والذي يسعد الموسم الأكبر في عام 2023، حيث طُرِحَت فيه حوالي 4 أعمال سينمائية حققت بليلة أمس الخميس مبلغ 19 مليونا و445 ألفا و666 جنيها.

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023 وترتيبهم

وتستعرض "الدستور" مجموع ايرادات أفلام عيد الأضحى 2023، وترتيب الأفلام في السينما المصرية الأكثر مشاهدة.

الأفلام التي تنافس في عيد الأضحى المبارك 2023

والأفلام التي قد حققت أرقاما قياسية هي: فيلم «بيت الروبي» وفيلم «تاج» و«البعبع» وفيلم «مستر إكس» لتحقق فصلا جديدا وفصل كبيرا خلال تاريخ السينما المصرية.

وحققت الـ4 أفلام بنجومها الكبار والعظماء إلى الآن مجموع إيرادات وصل لمبلغ 55 مليون جنيه، قد تخطى نصفها فقط في فيلم «بيت الروبي» لكي يصل لـ35 مليون جنيه، وأن حقق فيها الأعلى إيرادا يوميًا بتاريخ السينما المصرية.

مجموع إيرادات الأفلام 2023

وجاء ترتيب ليلة أمس في السينما المصرية على هذا النحو

فيلم «بيت الروبي» حقق 8 ملايين و554 ألف جنيه فيلم «تاج» حقق 5 ملايين و376 ألف جنيه فيلم «البعبع» حقق 3 ملايين و157 ألف جنيه فيلم «مستر إكس» حقق 2 مليون و357 ألف جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى لعام 2023 سيشهد منافسة 4 أفلام في شباك التذاكر وهى فيلم "بيت الروبي"، وفيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة والفنانة ياسمين صبرى والنجم محمد عبد الرحمن توتا والفنان باسم سمرة ومحمد أنور وإخراج المبدع حسين المنباوى، وفيلم "تاج" بطولة تامر حسنى والفنانة دينا الشربينى وعمرو عبد الجليل والمبدعة ساندى وإخراج سارة وفيق، وفيلم "مستر إكس" وهو بطولة أحمد فهمى والفنانة هنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وإخراج المبدع أحمد عبد الوهاب

وتصدر فيلم بيت الروبي للمخرج المبدع بيتر ميمي، وبطولة النجم كريم عبد العزيز، وإيرادات أفلام عيد الأضحى 2023، بتحقيق مبلغ 5 ملايين و834 ألفا و812 جنيها، ويكون متفوقاً على فيلم تاج للمخرجة المبدعة سارة وفيق، وبطولة النجم تامر حسني، والذي جاء في المركز الثاني بمبلغ 3 ملايين و834 ألفا و551 جنيها.

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