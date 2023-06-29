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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023.. 13.6 مليون جنيه حصيلة شباك التذاكر في يوم

أفلام عيد الأضحى
أفلام عيد الأضحى

نرصد خلال التقرير التالي تفاصيل إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023، حيث حققت الأفلام الأربعة المعروضة بدور العرض المصرية ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك إيرادات كبيرة خلال أول أيام العيد.

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023

وصلت إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023 الكلية إلى 13,653,824 جنيها ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات خلال الأيام القادمة.

إيرادات فيلم بيت الروبي

تصدر فيلم «بيت الروبي» بطولة النجم كريم عبد العزيز والنجم كريم محمود عبد العزيز والفنانة نور، إيرادات شباك التذاكر أول أيام عيد الأضحى المبارك، وحقق أرقاما قياسية تنضم إلى الإيرادات التي حققها الأسبوع الماضي والتي جعلته يدخل الموسم وهو متربع على القمة وخلال أمس الأربعاء أول أيام العيد حقق الفيلم إيرادات بقيمة 5,834,812 جنيها لتصل كل إيراداته حتى صباح اليوم إلى 26 مليون جنيها و501 ألفا و812 جنيها وهى إيرادات مميزة للغاية خلال الأيام الأولى لأي فيلم.

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وعلى صعيد آخر، تواجد فيلم “تاج” بطولة النجم تامر حسني ودينا الشربيني وعدد كبير من النجوم أمس الأربعاء أول أيام العيد في المركز الثاني محققا إيرادات كلية وصلت إلى 3,834,551 جنيها وهى إيرادات مميزة للغاية تواجد بها في المركز الثاني خلال اليوم الأول للعيد بعد فيلم “بيت الروبي” لكريم عبد العزيز الذي تصدر القائمة.

إيرادات فيلم البعبع

وجاء فيلم البعبع بطولة أمير كرارة أمس الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك في المركز الثالث بشباك التذاكر محققا إيرادات بقيمة 2,232,395 جنيها؛ لتصل كل الإيرادات الكلية خلال عرضه بداية من مساء يوم الوقفة إلى 2 مليون جنيها و711 ألفا و100 جنيه.

إيرادات فيلم مستر إكس

وقبع  فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وعدد كبير من نجوم الكوميديا في المركز الأخير بشباك التذاكر أول أيام عيد الأضحى، محققا إيرادات بقيمة 1,752,066 جنيها لتصل كل الإيرادات خلال يوم الوقفة وأول أيام العيد إلى 2 مليون جنيه و 376 ألفا و850 جنيها في المركز الرابع والأخير بين الأفلام المعروضة.

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