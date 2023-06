3 أفلام أجنبية جديدة تنافس في عيد الأضحى.. منها No Hard Feelings

استقبلت دور العرض المصرية اليوم 3 أفلام أجنبية جديدة بالتزامن مع استقبال الأفلام المصرية الأربعة التي تشارك في موسم عيد الأضحى ومن هذه الأعمال فيلم No Hard Feelings، وخلال التقرير نرصد أبرز ملامح الأفلام الأجنبية الجديدة.

أفلام عيد الاضحى 2023 .. فيلم No Hard Feelings

الفيلم الأول في دور العرض المصرية ضمن الأفلام الأجنبية المعروضة اليوم هو فيلم No Hard Feelings، والفيلم تدور أحداثه حول “مادي” التي تصبح على وشك فقدان المنزل الذي تربت داخل جدرانه، فتقرر المشاركة في خطة لمساعدة عائلة ثرية ومواعدة ابنهم الانطوائي بيرسي والبالغ من العمر 19 عامًا، ولكن سرعان ما تكتشف مادي أن مهمتها ليست سهلة، ويشارك في بطولة الفيلم كلا من جينيفر لورانس وإيبون موس باكراك وناتالي مورالس وماثيو بروديريك.

افلام عيد الاضحى 2023

فيلم The First Slam Dunk

وبدأت القاعات في عرض فيلم The First Slam Dunk الذي تدوور قصته حول المراهق الياباني “مياجي ريوتا” الذي يعاني بعد وفاة شقيقه الأكبر، ويسعى للبحث عن سبب لعيش الحياة خلال رحلته بمدرسته الثانوية، وممارسته لرياضة السلة ضمن الفريق الأساسي هناك، والفيلم من بطولة كلا من تيتسو إينادا ويوشياكي هاسيجاوا وكاتسوهيسا وهوكي ماسايا فوكونيشي.

فيلم Indiana Jones and the Dial of Destiny

الفيلم الثالث في دور العرض المصرية اليوم هو فيلم Indiana Jones and the Dial of Destiny، والفيلم من بطولة كلا من هاريسون فورد وفيبي والر بريدج ومادس ميكلسن وبويد هولبروك والفيلم تدور قصته في عام 1969، حيث يعيش عالم الآثار والمغامر إنديانا جونز حياة عادية بعيدة عن الإثارة التي اعتاد عليها، ولكنه سرعان ما يعود في مغامرة رفقة ابنته الروحية هيلينا في مواجهة مع رجل نازي يُدعى فولر وتتصاعد الأحداث لنشاهد نهاية المغامرة.