العيد فرحة على شاشة «المتحدة».. أفلام وبرامج وسهرات تلفزيونية وحفلات غنائية

انتهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من إعداد باقة فنية وترفيهية على أعلى مستوى، لعرضها على شاشة قنواتها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تتضمن مجموعة من السهرات والبرامج التليفزيونية والحفلات الغنائية. ولن تقتصر المتعة التى تقدمها «المتحدة» على الشاشة الصغيرة فحسب، بل تقدم باقة من البرامج والأفلام والسهرات الممتعة عبر منصة «ووتش إت» الرقمية. كما يتزامن ذلك مع طرح ٤ أفلام فى دور العرض السينمائية، تتنوع بين الكوميديا والأكشن والقصص التى تدور حول «الأبطال الخارقين»، بجانب تقديم عدد من المطربين حفلات غنائية فى أماكن مختلفة.

كرارة يكشف كواليس «البعبع» مع منى الشاذلى ولطيفة تسترجع محطات مشوارها

أعدت شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية باقة فنية وترفيهية مميزة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، تتضمن مجموعة من الحفلات المقرر عرضها على مدار أيام العيد، تستضيف خلالها عددًا كبيرًا من الفنانين والمطربين.

ويحل أمير كرارة ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلى، فى برنامجها «معكم منى الشاذلى» على قناة «CBC»، وذلك فى أول أيام عيد الأضحى، للحديث عن فيلمه «البعبع»، الذى يخوض به المنافسة فى الموسم الحالى، ويكشف كواليس المغامرة التى يخوضها بتقديمه عملًا كوميديًا لأول مرة فى مسيرته.

ويظهر مع «كرارة» فى البرنامج أبطال الفيلم: محمد عبدالرحمن «توتا»، ومحمد أنور، والطفلان جان رامز وتيا، ويكشف «توتا» و«أنور» عن أطرف المواقف التى قابلاها فى كواليس التصوير، والمقالب التى تعرضا لها من بطل العمل، بجانب مشاهد «الأكشن» التى قدماها خلال الأحداث.

وتشهد الحلقة مسابقات وألعابًا تليفزيونية وتحديات بين أبطال فيلم «البعبع»، فى جو من المرح والبهجة يتناسب مع أجواء العيد، إلى جانب تقديم أمير كرارة و«توتا» و«أنور» فاصلًا غنائيًا بأصواتهم للمرة الأولى.

وفى حلقة اليوم التالى من البرنامج، تستضيف منى الشاذلى المطربة التونسية لطيفة، التى تستعيد ذكريات أهم محطات مشوارها الفنى بالصوت والصورة، بشكل تليفزيونى سيكون مفاجأة كبيرة للجمهور.

وتكشف المطربة التونسية، خلال الحلقة، عن كثير من المعلومات عن طفولتها فى تونس، وكيف عاشت فى بيت العائلة هناك، والدور الذى لعبته والدتها فى دعم وتوجيه موهبتها الفنية، ورحلة الانطلاق والصعود من تونس إلى مصر، عبر محطات متتالية قابلت خلالها قامات فنية عديدة.

وتغنى لطيفة مجموعة من أجمل وأشهر أغانيها، إلى جانب مشاركتها فى عدد من الألعاب التليفزيونية، وتتخلل ذلك الإجابة عن العديد من الأسئلة دون تردد، لتكشف عن الكثير من الأسرار، وتوضح حقيقة بعض الشائعات التى كانت حديث الجمهور خلال السنوات الأخيرة.

إطلالة خاصة لـ«فرقة المرعشلى» فى برنامج «مدد»

تقدم قناة «الحياة» احتفالًا خاصًا بعيد الأضحى، من خلال برنامج «مدد» تقديم الإعلامى عبدالفتاح مصطفى، الذى يستضيف فى ثالث أيام العيد فرقة «المرعشلى» السورية المتخصصة فى الإنشاد والابتهالات الدينية والموشحات الأندلسية.

ريهام عبدالحكيم ومى فاروق فى ضيافة أنغام

على شاشة قناة «DMC»، تطل أنغام من خلال ليلتين طربيتين ممتعتين، تستضيف فيهما اثنتين من أهم المطربات فى مصر والوطن العربى هما: ريهام عبدالحكيم ومى فاروق، لتطربا الجمهور بباقة من أجمل الأغنيات الكلاسيكية وأغانيهما الخاصة، وذلك فى ثانى وثالث أيام العيد.

ويقدم برنامج «مساء DMC» عددًا من الحفلات الترفيهية خلال أيام العيد، تستضيف خلالها إيمان الحصرى المطرب لؤى، ومن المنتظر أن يقدم الكثير من أغانيه المحببة لدى الجمهور، والفنان اللبنانى نيقولا معوض، فى حلقة أخرى يتحدث فيها عن مشواره الفنى.

WATCH IT تتيح «هارلى» لمشتركى «بريميوم» وتعرض «من أجل زيكو»

جهزت منصة «واتش إت» الرقمية الأكثر انتشارًا فى الشرق الأوسط خريطة فنية عامرة ومتنوعة لجمهورها فى العيد، تتضمن عددًا من الأعمال الأصلية التى حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.

وخلال الساعات الماضية أعلنت المنصة عن إتاحة عرض فيلم «من أجل زيكو» من بطولة النجوم كريم محمود عبدالعزيز ومنة شلبى ومحمد محمود، ضمن الخريطة التى خصصتها المنصة للجمهور خلال عيد الأضحى، كما أعلنت عن إتاحة عرض فيلم «هارلى» للفنان محمد رمضان، لمشتركى «بريميوم».

وتواصل المنصة طرح حلقات أحدث أعمالها الفنية الأصلية من خلال حلقتين جديدتين من الموسم الثانى من مسلسل «ريفو»، بطولة النجم أمير عيد وركين سعد وصدقى صخر، وعدد كبير من النجوم بعد أن تصدرت الحلقتان الأولى والثانية قائمة اهتمامات الجمهور على منصات التواصل الاجتماعى ومحركات البحث.

ويشارك فى العمل تامر هاشم، وحسن أبوالروس، وسارة عبدالرحمن، وملك حجازى، ومينا النجار، ومحسن محيى الدين، وعمرو جمال، ومحمد المولى، وهشام الشاذلى، وحسام حسنى، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل. كما تطلق المنصة حلقة جديدة من حلقات المشروع الترفيهى الأوسع انتشارًا مؤخرًا باسم «سولد أوت»، حيث تقدم وجبة ترفيهية جديدة تنضم إلى قائمة الحلقات الناجحة، التى استضافت من قبل الفنانة منى زكى والفنان أحمد أمين وغيرهما.

وتقدم المنصة مجموعة من الحلقات الجديدة من البرامج الحوارية المميزة مثل حلقات برنامج «معكم منى الشاذلى» الذى يستضيف أمير كرارة وأسرة فيلم «البعبع» وكذلك النجمة لطيفة، وحلقات برنامج «أنغام» الذى يستضيف مى فاروق وريهام عبدالحكيم، وغيرهما من البرامج المميزة.

4 أفلام تجمع بين الكوميديا والأكشن فى انتظار الجمهور

استقبلت دور العرض السينمائية، خلال الساعات القليلة الماضية، ٤ أفلام لعدد من كبار الفنانين، لتنافس على كعكة إيرادات موسم عيد الأضحى. يأتى على رأس هذه الأفلام «بيت الروبى»، بطولة كريم عبدالعزيز ونور وكريم محمود عبدالعزيز، والذى حرصت الشركة المنتجة على طرحه قبل العيد بأسبوع، واستطاع خلال هذه الفترة تحقيق قرابة ٢٠ مليون جنيه.

وينافس فى موسم عيد الأضحى أيضًا فيلم «البعبع»، بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبدالرحمن ومحمد أنور، وهو مزيج من الكوميديا والأكشن. ومن خلال تيمة «الأبطال الخارقين» ينافس تامر حسنى بفيلمه الجديد «تاج»، بمشاركة دينا الشربينى، فى نقلة جديدة للمطرب والممثل المحبوب وللسينما المصرية ككل، باعتباره أول فيلم عن هذا العالم فى الوطن العربى، ويستخدم الكثير من التقنيات العالمية.

كما استقبلت دور العرض أيضًا فيلم «مستر إكس»، بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد، وعدد كبير من نجوم الكوميديا.

حكيم فى الساحل وماجد المهندس وكايروكى فى القاهرة الجديدة

يحيى عدد كبير من نجوم الغناء مجموعة من الحفلات داخل مصر وخارجها احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، حيث قرر النجم تامر حسنى قضاء عيد الأضحى مع جمهوره فى الأردن، من خلال حفل غنائى ضخم فى عمان ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وشهدت الساعات الأولى لطرح التذاكر إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على الشراء.

وعلى صعيد آخر يطل النجم محمد حماقى على جمهوره فى الكويت لإحياء حفل غنائى ضخم ثانى أيام العيد، إضافة إلى حفل غنائى آخر يوم ١ يوليو ضمن موسم العيد أيضًا مع النجمة هيفاء وهبى فى العاصمة اللبنانية بيروت.

كما يطل النجم الكبير حكيم على جمهوره فى مصر فى حفل غنائى بالساحل الشمالى، ثانى أيام العيد ليفتتح أولى حفلات موسم الصيف بالساحل هذا العام.

ومن المقرر أن يقدم «حكيم» فى الحفل العديد من الاستعراضات الجديدة، كما سيقدم مجموعة من أغانيه، ويجهز مفاجآت لجمهوره، الذى ينتظره كل عام.

ويطلق النجم حكيم، خلال الحفل، أغنية «مدلعة» للمرة الأولى من كلمات الراحل أيمن الطويل، وألحان علاء غنيم، وتوزيع طارق مدكور، وتعد أولى أغانى ألبومه الجديد «الكبير» الذى يضم ١٠ أغنيات متنوعة تطرح بشكل مفرد خلال أشهر الصيف. ويطل عدد من النجوم العرب على جمهورهم بالقاهرة خلال موسم العيد، ومنهم النجم العراقى ماجد المهندس الذى تعاقد على إحياء حفل غنائى ثانى أيام عيد الأضحى، فى أحد فنادق التجمع الخامس فى القاهرة الجديدة.

وتقيم ساقية الصاوى عددًا من الحفلات خلال العيد، حيث تحتضن الساقية حفلًا غنائيًا للمطرب الأردنى عزيز مرقة يوم السبت ١ يوليو.

كما يحيى الفريق الغنائى «بلاك تيما» حفلًا غنائيًا ضمن حفلات موسم عيد الأضحى، على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوى بالزمالك ١ يوليو.

ويحيى فريق «كايروكى» حفلًا بالقاهرة الجديدة ثانى أيام العيد، فيما يطل النجم عصام كاريكا على جمهوره فى لبنان أول أيام العيد.