قائمة أفلام عيد الأضحى 2023.. الأحداث والأبطال المشاركين

قائمة أفلام عيد الأضحى 2023 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية على المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل مرتادي دور السينما خلال أيام العيد، حيث يشارك في أفلام موسم العيد مجموعة مميزة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز وأحمد فهمي.

قائمة أفلام عيد الأضحى 2023

يتنافس على إيراد شباك التذاكر في دور العرض السينمائي في عيد الأضحى المبارك 2023/1444 مجموعة مميزة من الأفلام المتنوعة ما بين أكشن وكوميدي وفانتازيا وخيال علمي ولعل على قائمة أفلام عيد الأضحى 2023 ما يلي:-

أفلام عيد الأضحى 2023.. فيلم بيت الروبي

ويتصدر حتى الآن شباك تذاكر موسم عيد الأضحى منذ طرحه في منذ أيام قليله في دور العرض المختلفة بكفة محافظات الجمهورية حيث يضم فريق العمل النجمين كريم عبد العزيز و كريم محمود عبد العزيز وتدور أحداثه حول شقيقين أحدهما انفلونسر والآخر صاحب مركز تجميل وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

أفلام عيد الأضحى 2023.. فيلم البعبع

عاد الفنان أمير كرارة إلى جمهور السينما من خلال فيلم البعبع الذي تدور أحداثه في إطار الأكشن اللايت حول شخصية سلطان المجرم الراغب في التوبة والذي يوجه مجموعة من المشاكل بسبب العديد من رجال العصابات التي يرغبون في ضمه إليهم مرة أخرى.

أفلام عيد الأضحى 2023.. فيلم مستر إكس

ويعد فيلم مستر إكس أول تعاون فني بين الفنان أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت حول قصة حب تجمع بين أحد رجال العصابات ومحامية تضعها الظروف في طريقه فيحاول أبعدها عن المخاطر ويشارك في الفيلم محمد أنور وأوس أوس محمود حافظ وعدد كبير ومن ضيوف الشرف.

أفلام عيد الأضحى 2023.. فيلم تاج

فيلم تاج بطولة الفنان تامر حسني والذي يجسد دور شقيقين توأم ( تاج، هارون) يمران بالعديد من الأزمات بسبب القوة الخارقة التي يمتلكاها ويتوقع الكثيرين تصدره شباك تذاكر دور السينما منذ طرح البوستر الدعائي له الفيلم بطولة تامر حسني وساندي وبيومي فؤاد والعديد من نجوم الفن وتأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

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