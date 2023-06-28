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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حصيلة إيرادات فيلم "مستر إكس" في يومه الأول

مستر إكس
مستر إكس

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم “مستر إكس” بطولة أحمد فهمي وعدد كبير من النجوم العمل الجديد الجديد في دور العرض أمس الثلاثاء للمشاركة في موسم عيد الأضحى السينمائي واستطاع تحقيق إيرادات جديدة خلال يومه الأول.

إيرادات فيلم مستر إكس

جمع فيلم مستر إكس خلال يومه الأول بدور العرض المصرية إيرادات بقيمة 624,784  جنيها، ومن المقرر أن ينطلق في كل القاعات اليوم لينافس عددا من الأعمال الأخرى المشاركة في الموسم الجاري.

ومؤخرا طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “مستر إكس” الذي يلعب دور البطولة فيه الفنان أحمد فهمي، وهى الأغنية الدعائية للعمل بعنوان “اختياراتي مدمرة حياتي” بصوت أحمد سعد.

وظهر أحمد سعد في عدد من المشاهد برفقة أبطال فيلم مستر إكس وهو يغنّي أغنية “اختياراتي مدمرة حياتي” وهى من كلمات الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

تدور أحداث العمل حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم، وتجسد هنا الزاهد خلال الأحداث شخصية محامية ودفعتها ظروفها لترك مهنة المحاماة وتلتقى أحمد فهمى وتحدث بينهما العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، فيما يجسد الفنان أكرم حسني خلال أحداث العمل شخصية مايسترو وقائد أوركسترا موسيقية ومتزوج من رانيا منصور وتحدث بينهما العديد من المشكلات والتى تجعلهما يرغبان فى الطلاق.

وأطلق مساء أمس العرض الخاص للفيلم بحضور أبطاله بأحد سينميات السادس من أكتوبر، والفيلم يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وخلال أحداث فيلم “مستر إكس” يظهر عدد من ضيوف الشرف هم كل من “النجم أكرم حسنى، عمرو يوسف، ريم مصطفى، مى عمر.

إيرادات فيلم مستر إكس فيلم مستر اكس مستر اكس الشركة المنتجة لفيلم مستر إكس أحمد فهمي

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