إيرادات فيلم "البعبع" لأمير كرارة في أول أيامه

انطلق فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة وياسمين صبري وعدد كبير من النجوم في دور العرض مساء أمس الثلاثاء للمشاركة في موسم عيد الأضحى السينمائي مع 3 أفلام أخرى.

إيرادات فيلم البعبع

وحقق فيلم الروبي خلال الحفلات المسائية التي عرض فيها أمس الثلاثاء إيرادات بقيمة 478,705 جنيها لينطلق في السينمات بكامل طاقته اليوم أول أيام العيد.

وكان فريق العمل احتفل أول أمس بالعرض الخاص للفيلم وسط حضور كبير من النجوم والصناع.

وأعربت “ياسمين صبري خلال العرض الخاص للفيلم عن سعادتها بالمشاركة في بطولة العمل بالتعاون مع نجم بحجم أمير كرارة، مشيرة إلى أنها تجسد دور فتاة بسيطة تتعرض للعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، مؤكدة أن الفيلم يعتمد على كوميديا الموقف، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.