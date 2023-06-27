انتهاء تصوير فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللى كريم

أعلنت شركة العدل جروب، الانتهاء من تصوير فيلم “ع الزيرو”، بطولة الفنان محمد رمضان ونيللى كريم، باٌضافة إلى جومانا مراد، وخالد الصاوي، وإسلام إبراهيم، وشريف دسوقي، والطفل منذر مهران، وراشد محم،د وعدد آخر من الفنانين، وكذلك مجموعة من ضيوف الشرف، ويحمل توقيع المؤلف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل؛ استعدادًا لعرضه موسم صيف 2023.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة للعمل الفني بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، فيديو مجمع لكواليس العمل وعلقت عليه: “فركش فيلم #ع_الزيرو♥️ تأليف: مدحت العدل إخراج: محمد العدل #العدل_جروب”.

أحداث فيلم ع الزيرو

تدور أحداث فيلم "ع الزيرو"، فى إطار اكشن اجتماعي، حول شاب يجسده محمد رمضان، يعمل على "دي جي" تتوفى زوجته ليصبح مسئولا عن رعاية طفله الوحيد المريض، وتتطور الأحداث ليصبح “دراجون” واحدًا من الأغنياء، ليدخل في تجارة الأعضاء البشرية، ويقع فى حب نيللى كريم، والفيلم يحتوى على العديد من المواقف الكوميدية.

