ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

انتهاء تصوير فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللى كريم

فيلم ع الزيرو
فيلم ع الزيرو

أعلنت شركة العدل جروب، الانتهاء من تصوير فيلم “ع الزيرو”، بطولة الفنان محمد رمضان ونيللى كريم، باٌضافة إلى جومانا مراد، وخالد الصاوي، وإسلام إبراهيم، وشريف دسوقي، والطفل منذر مهران، وراشد محم،د وعدد آخر من الفنانين، وكذلك مجموعة من ضيوف الشرف، ويحمل توقيع المؤلف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل؛ استعدادًا لعرضه موسم صيف 2023.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة للعمل الفني بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”،  فيديو مجمع لكواليس العمل وعلقت عليه: “فركش فيلم #ع_الزيرو♥️ تأليف: مدحت العدل إخراج: محمد العدل #العدل_جروب”.

أحداث فيلم ع الزيرو 

تدور أحداث فيلم "ع الزيرو"، فى إطار اكشن اجتماعي، حول شاب يجسده محمد رمضان، يعمل على "دي جي" تتوفى زوجته ليصبح مسئولا عن رعاية طفله الوحيد المريض، وتتطور الأحداث ليصبح “دراجون” واحدًا من الأغنياء، ليدخل في تجارة الأعضاء البشرية، ويقع فى حب نيللى كريم، والفيلم يحتوى على العديد من المواقف الكوميدية.
 

العدل جروب جومانا مراد خالد الصاوي نيللي كريم محمد رمضان مدحت العدل ماندو العدل موسم الصيف القادم 2023

الأكثر قراءة

فى يوم عرفة.. أبرز أدعية الفجر اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023

وقفة عرفات.. ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 فى محافظات مصر

ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم على جبل عرفة (بث مباشر)

إمام مسجد الحسين يكشف أهمية يوم عرفة وفضل صيامه

تهاني عيد الأضحى 2023.. أجمل رسائل وتهنئة للأحبة والأهل

عالم بالأوقاف يوضح أفضل الدعاء لحظة الوقوف بعرفة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

اهلا يونيو.. شهر الاعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟