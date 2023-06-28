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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| صفقات الأهلي الجديدة تحسم مصير طاهر محمد طاهر.. و3 أفلام أجنبية تنافس في موسم العيد

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث يرصدها "الدستور" في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

الصفقات الجديدة تحسم مصير طاهر محمد طاهر مع الأهلي في الصيف

طاهر محمد طاهر

استقرت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وموافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني على فتح الباب أمام فكرة خروج طاهر محمد طاهر.

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3 أفلام أجنبية جديدة تنافس في عيد الأضحى.. منها No Hard Feelings

فيلم Indiana Jones

استقبلت دور العرض المصرية اليوم 3 أفلام أجنبية جديدة بالتزامن مع استقبال الأفلام المصرية الأربعة التي تشارك في موسم عيد الأضحى.

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تذبذب الأسعار.. أبرز العوامل المؤثرة على أسواق النفط العالمية

اسعار النفط

يتأثر سوق النفط بعدة عوامل تؤثر على العرض والطلب على النفط في السوق العالمية، وتشمل العرض والطلب، الأحداث الجيوسياسية، الاضطرابات.

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"بايدن" يدافع عن حقوق الإجهاض خلال مؤتمر لإعادة انتخاباته

جو بايدن

دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قرار "رو ضد وايد" الذي تم إلغاؤه الآن، والذي أرسى الحق الدستوري في الإجهاض.

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كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على غذاء العالم؟.. محلل اقتصادي يجيب

الحرب الروسية الأوكرانية

أوضح شادي مشقوق، المحلل الاقتصادي،  كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على غذاء العالم، قائلًا: "إن الحرب الروسية الأوكرانية.

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بالتزامن مع عيد الأضحى.. ضبط صفقات مخدرات بعشرات الملايين

مخدرات

بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك 2023 أعلنت وزارة الداخلية عن حالة الاستنفار الأمني لضبط كل ما من شأنه تعكير صفو احتفالات المواطنين.

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النفط بايدن الحرب الروسية الأوكرانية الإجهاض مصير طاهر محمد طاهر الاهلى وزارة الداخلية عيد الأضحى

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