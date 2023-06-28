لا يفوتك هذا المساء| صفقات الأهلي الجديدة تحسم مصير طاهر محمد طاهر.. و3 أفلام أجنبية تنافس في موسم العيد

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث يرصدها "الدستور" في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

الصفقات الجديدة تحسم مصير طاهر محمد طاهر مع الأهلي في الصيف

استقرت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وموافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني على فتح الباب أمام فكرة خروج طاهر محمد طاهر.

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3 أفلام أجنبية جديدة تنافس في عيد الأضحى.. منها No Hard Feelings

استقبلت دور العرض المصرية اليوم 3 أفلام أجنبية جديدة بالتزامن مع استقبال الأفلام المصرية الأربعة التي تشارك في موسم عيد الأضحى.

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تذبذب الأسعار.. أبرز العوامل المؤثرة على أسواق النفط العالمية

يتأثر سوق النفط بعدة عوامل تؤثر على العرض والطلب على النفط في السوق العالمية، وتشمل العرض والطلب، الأحداث الجيوسياسية، الاضطرابات.

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"بايدن" يدافع عن حقوق الإجهاض خلال مؤتمر لإعادة انتخاباته

دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قرار "رو ضد وايد" الذي تم إلغاؤه الآن، والذي أرسى الحق الدستوري في الإجهاض.

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كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على غذاء العالم؟.. محلل اقتصادي يجيب

أوضح شادي مشقوق، المحلل الاقتصادي، كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على غذاء العالم، قائلًا: "إن الحرب الروسية الأوكرانية.

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بالتزامن مع عيد الأضحى.. ضبط صفقات مخدرات بعشرات الملايين

بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك 2023 أعلنت وزارة الداخلية عن حالة الاستنفار الأمني لضبط كل ما من شأنه تعكير صفو احتفالات المواطنين.

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