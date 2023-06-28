"بايدن" يدافع عن حقوق الإجهاض خلال مؤتمر لإعادة انتخاباته

دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قرار "رو ضد وايد" الذي تم إلغاؤه الآن، والذي أرسى الحق الدستوري في الإجهاض.

وقال “بايدن” إنه رغم عدم اتفاقه مع كل ما يتعلق بالإجهاض، بسبب إيمانه الكاثوليكي، إلا أن قرار 1973 التاريخي “كان صحيحًا”.

وأدلى الرئيس الأمريكي بهذه التصريحات في حفل لجمع التبرعات لحملة إعادة انتخابه في تشيفي تشيس بولاية ماريلاند.

وقال “بايدن” وهو ثاني رئيس كاثوليكي في التاريخ، لمؤيديه: "أنا كاثوليكي ملتزم.. أنا لست مهتمًا بالإجهاض، ولكن فهمت رو ضد وايد الأمر بشكل صحيح”، وفقًا لتصريحات نقلتها شبكة cbs الأمريكية.

في قضية رو، التي تم البت فيها قبل 50 عامًا، أقرت المحكمة العليا بأن الدستور يحمي الحق في الإجهاض.

وأكدت المحكمة العليا القرار مرة أخرى في قرار عام 1992 لتنظيم الأبوة ضد كيسي، والذي يحظر على الدول سن لوائح تفرض عبئًا لا داعي له على حق المرأة في الإجهاض قبل بقاء الجنين على قيد الحياة، بشكل عام بين الأسبوعين 22 و24 من الحمل.

ولكن في حكم ضخم قبل عام واحد، ألغت الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا قضية رو، وأعادت سياسة الإجهاض إلى الولايات. عكس القرار خمسة عقود من سابقة وقلب المشهد القانوني المحيط بالوصول إلى الإجهاض.

في أعقاب تراجع قانون رو، سنت 13 ولاية حظرًا شبه كامل على الإجهاض، وفرضت أكثر من اثني عشر قيدا صارما أخرى لكبح الوصول إليه.

وفي الوقت نفسه، اتخذت عدد من الولايات التي يقودها الديمقراطيون خطوات لحماية الحقوق الإنجابية، بما في ذلك من خلال قوانين جديدة تحمي مقدمي خدمات الإجهاض من المسئولية القانونية.