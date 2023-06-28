كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على غذاء العالم؟.. محلل اقتصادى يجيب

أوضح شادي مشقوق، المحلل الاقتصادي، كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على غذاء العالم، قائلًا: "إن الحرب الروسية الأوكرانية كان لها تأثير مباشر نتيجة وجود عمليات عسكرية بمناطق مختلفة من أوكرانيا، وهو ما نجم عنه النقص الأول بالإمدادات، ونقص المعروض يؤدي إلى زيادة السعر".

وأضاف مشقوق خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج مطروح للنقاش، بفضائية القاهرة الإخبارية، أن السبب الثاني لزيادة أسعار الغذاء هو سلسلة العقوبات التي تم فرضها على أحد أكبر الدول صادرات من مختلف السلع الغذائية.

وأوضح أن نسبة 40% من الأراضي الصالحة للزراعة في أوكرانيا تضررت منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن هناك شكوكًا حول احتمالية حدوث مجاعة.