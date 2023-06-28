الصفقات الجديدة تحسم مصير طاهر محمد طاهر مع الأهلى فى الصيف

استقرت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي وموافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني على فتح الباب أمام فكرة خروج طاهر محمد طاهر جناح الفريق على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على ضوء الصفقات الجديدة.

وكشف مصدر مسئول أن كولر أكد أن الصفقات الجديدة داخل صفوف نادى الأهلى سوف تحدد بشكل نهائى موقف طاهر محمد طاهر، حيث حال تعاقد الفريق مع جناح مميز سيكون هناك تفكير فى خروجه للإعارة.

وكان طاهر محمد طاهر قد شارك بصفة أساسية مع نادى الأهلى فى بداية الموسم بالمباريات قبل أن يعود إلى دكة البدلاء بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة تسببت في ابتعاده.

يذكر أن السويسري مارسيل كولر قد طلب من إدارة نادى الأهلى التعاقد مع جناح مميز فى انتقالات الصيف خاصة في مركزي الجناح الأيسر والأيمن لتعويض تذبذب مستوى طاهر محمد وأحمد عبدالقادر في الفترة الأخيرة.

في المقابل، يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي معسكر مغلق مساء اليوم الأربعاء عقب المران الأخير على ملعب مختار التتش استعداداً لمواجهة البنك الاهلي غداً الخميس، على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري.

ويختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني قائمة اللاعبين التي ستدخل المعسكر وتشهد استمرار غياب محمود متولي وعمرو السولية للإصابة بينما يعود التونسي محمد الضاوي كريستو بعد إزاحته أمام منتخب السويس في دور الـ32 لكأس مصر.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم عقب الراحة السلبية التي خضع لها اللاعبون عقب مباراة الكأس ضمن برنامجه التدريبي لعلاج ضغط المباريات وتطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين.

كما يعقد كولر جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران اليوم لمشاهدة فيديو ملخص آخر 4 مباريات للبنك أمام الداخلية والاتحاد والإسماعيلي وأسوان للوقوف على مواطن القوة والضعف للمنافس حيث حصل على تقرير فني شامل عن آخر مواجهات البنك الأهلي عن طريق محلل أداء الفيديو التونسي ياسين الميكاري.