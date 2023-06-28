بالتزامن مع عيد الأضحى.. ضبط صفقات مخدرات بعشرات الملايين

بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك 2023 أعلنت وزارة الداخلية عن حالة الاستنفار الأمني لضبط كل ما من شأنه تعكير صفو احتفالات المواطنين، وفي هذا السياق الأجهزة الأمنية في توجيه ضربات ضاحية لعناصر تهريب المواد المخدر في عدد من المحافظات، قبل ترويج مخدرات تتجاوز قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات.

مخدرات بـ70 مليون جنيه

أثناء سير قوة أمنية معينة لتأمين محور 30 يونيو بطريق السويس، لاحظت قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالارتداد والسير عكس الاتجاه حال مشاهدتها ما أدى إلى انقلابها.. وقد تمكنت القوة الأمنية من ضبطه.

وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس "مصاب وتم نقله للمستشفى"، وبرفقته آخر "له معلومات جنائية- مصاب بكدمات متفرقة").. وعثر بداخل السيارة على (كمية من مخدر الحشيش وزنت طنا- كمية من مخدر الأفيون وزنت 50 كيلوجراما)، تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي (70 مليون جنيه) تقريبًا.

بـ4.5 ملايين جنيه مخدرات في الإسكندرية

في محافظة الإسكندرية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عنصرين إجراميين- مقيمين بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهما (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلوجراما- مبلغ مالي- هاتف محمول.

وتم ضبط (نصرين إجراميين حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزتهما 170 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17 كيلوجراما- مبلغ مالي- هاتفي محمول).

وضبط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة وبحوزتهما (175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17,500 كيلوجرام- مبلغ مالي- هاتفي محمول).

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(4,500,000 مليون جنيه تقريبا).

رصد مخدرات بـ35 مليون جنيه في سيناء

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم تنسيقا ومديرية أمن جنوب سيناء وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمزرعة مملوكة لأحدهم كائنة بمنطقة أبوصورية بدائرة قسم شرطة رأس سدر.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 650 كيلوجراما– كمية من مخدر للهيدرو وزنت 260 كيلوجراما – كمية من مخدر الأفيون وزنت 3 كيلوات جرام– سيارة ملاكي- 6 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع المواد المخدرة، وأقروا بحيازتهم المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والسيارة لنقل وترويج المضبوطات، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (35 مليون جنيه).