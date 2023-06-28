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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك الترند| كولر يختار قائمة الأهلى قبل مواجهة البنك فى الدورى.. وقائمة أفلام موسم عيد الأضحى 2023

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدر العديد من الأخبار الترند عبر محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، حيث تنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

كولر يختار قائمة الأهلي اليوم قبل مواجهة البنك في الدوري

مران الأهلي

يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا، مساء اليوم الأربعاء، عقب المران الأخير على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي غدًا الخميس.

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القائمة الكاملة لأفلام موسم عيد الأضحى 2023.. الكوميديا تسيطر

أفلام موسم عيد الأضحى

يبحث عدد كبير من محبي السينما عن القائمة الكاملة لأفلام موسم عيد الأضحى 2023، حيث انطلق الموسم رسميًا صباح اليوم مع إطلاق 4 أفلام دفعة واحدة للمشاركة في الموسم القوي، ونرصد تفاصيل القائمة الكاملة لأفلام موسم عيد الأضحى 2023.

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أبرز الرسائل وكروت معايدة عيد الأضحى 2023

كروت معايدة

يبحث الكثير منا عن رسائل تهنئة وكروت معايدة عيد الأضحى 2023 لإرسالها للأهل والأصحاب والأقارب لنشر السرور والفرحة على قلوب أحبائنا.

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موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023 في البنوك والقطاعين الخاص والعام

إجازة عيد الأضحى

يبدأ اليوم ثاني أيام إجازة عيد الأضحى 2023 لكل من القطاع الخاص والعام والبنوك في جمهورية مصر العربية، وكان أمس الثلاثاء أول أيام إجازة العيد الكبير 2023 بالتزامن مع وقفة عرفة.

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بمناسبة عيد الأضحى.. الإفراج عن 2374 نزيلًا من مراكز الإصلاح والتأهيل

جريدة الدستور

عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، لجان فحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج.

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وزارة التعليم تطمئن طلاب الثانوية العامة بشأن الفيزياء: "متخافوش"

التربية والتعليم

طمأنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة بشأن مادة الفيزياء، وأكدت مصادر أن الامتحان سوف يأتي في مستوى الطالب المتوسط ولا داعي للقلق منه.

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كروت معايدة عيد الاضحى موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى عيد الأضحى وزارة التعليم الثانوية

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