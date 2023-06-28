كولر يختار قائمة الأهلي اليوم قبل مواجهة البنك في الدوري

يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي معسكر مغلق مساء اليوم الأربعاء عقب المران الأخير على ملعب مختار التتش استعداداً لمواجهة البنك الأهلي غداً الخميس على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري.

ويختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني قائمة اللاعبين التي ستدخل المعسكر وتشهد استمرار غياب محمود متولي وعمرو السولية للإصابة، بينما يعود التونسي محمد الضاوي كريستو بعد إراحته أمام منتخب السويس في دور الـ32 لكأس مصر.

ويواصل الفريق الأول تدريباته عقب الراحة السلبية التي خضع لها اللاعبون عقب مباراة منتخب السويس في الكأس ضمن برنامجه التدريبي لعلاج ضغط المباريات وتطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين

ويعقد كولر جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران اليوم لمشاهدة فيديو ملخص أخر 4 مباريات للبنك أمام الداخلية والاتحاد والإسماعيلي وأسوان للوقوف علي مواطن القوة والضعف للمنافس حيث حصل علي تقرير فني شامل عن آخر مواجهات البنك الأهلي عن طريق محلل أداء الفيديو التونسي ياسين الميكاري.

طلب كولر من لاعبي الفريق التركيز في المباراة والسعي لتحقيق نتيجة إيجابية، مشيرا إلى أن مباراة البنك ستكون في غاية الصعوبة ومن الفرق التي تحقق نتائج أمامنا في الفترة الماضية.

وقاد مارسيل كولر المدير الفني اللاعبين في فقرات فنية وتدريبية متنوعة مع بداية المران الجماعي قبل أن ينتظم اللاعبون في تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، ومحمود حمدي إخصائي التأهيل.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي، ومصطفي شوبير ومصطفى مخلوف، تدريبات بدنية وفنية متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة البنك ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري.