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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أبرز الرسائل وكروت معايدة عيد الأضحى 2023

كروت معايدة
كروت معايدة

يبحث الكثير منا عن رسائل تهنئة وكروت معايدة عيد الأضحى 2023 لإرسالها للأهل والأصحاب والأقارب لنشر السرور والفرحة على قلوب أحبائنا.

ونرسل في عيد الأضحى المبارك كروت معايدة إحتفالاً بالعيد والتقرب أكثر إلى الأصحاب والجيران، لذلك تزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت عن كروت معايدة عيد الأضحى 2023 لإدخال الفرح على ما نحب وإليكم أبرزهم في السطور التالية.

كروت معايدة عيد الاضحى 2023

1 - كل عام وأنتم إلى الله أقرب، عساكم من عواده.

2 - بالحب أهنئكم بقدوم عيد الاضحى المبارك، كل عام وانتم والأسرة الكريمة بخير.

 كروت معايدة عيد الاضحى 2023

3 - مع شروق شمس أول أيام عيد الأضحى المبارك، أسأل الله أن يزيل همكم، ويفرح قلوبكم ويجعل أيام ذي الحجة بأعمالها الصالحة في ميزان حسناتكم.

4 - أصدقائي في كل مكان كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك أسأل الله أن يحفظكم ويملأ أيامكم بالسعادة والأمان.

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5 - كم نحن سعداء عندما أبقتنا الأقدار إلى هذا اليوم لنبعث التهاني بمناسبة عيد الأضحى، إلى أناس نحمل لهم في قلوبنا الحب، كل عام وأنتم بخير.

 كروت معايدة عيد الاضحى 2023

 

صور تهنئة عيد الاضحى 2023

6 - حبيت أسبق الجميع، لأكون أول من يرسل المعايدة لأغلي الناس علي قلبي، فكل عام أنتم بخير وصحة وسلامة، وعيد سعيد.

7 - مع قطرات الندى وما يحمله الورد من شذى عيد مبارك لمن غلاه ليس له مدى. 

تهنئة عيد الاضحى 2023

8 - كم نحن سعداء عندما أبقتنا الأقدار إلى هذا اليوم لنبعث التهاني بمناسبة عيد الأضحى، إلى أناس نحمل لهم في قلوبنا كل الحب والاحترام كل عام وأنت بخير. 

تهنئة عيد الاضحى 2023

9 - كلماتي تتعثر خجلاً، وتقول لك بحب ليس يخفى: تقبل الله طاعتك وأتمَّ بالعيد فرحتك. 

10 - تهاني العـيد نهديها قبل يوم ميعـاده من خفايا الروح نبديها عساكم من عواده. 

تهنئة عيد الاضحى 2023

11 - كل عيد وأنت لربك طائع، ولنبيك تابع، ولدينك رافع، ولأهلك نافع، عيدك مبارك.

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