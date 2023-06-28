ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| أسعار تذاكر سينما عيد الأضحى وحقيقة إلغاء أسئلة "كيمياء الثانوية"

الظهيرة
الظهيرة

تداولت على مدار الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية والعالمية، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

أسعار تذاكر السينما في عيد الأضحى 2023 بوسط البلد

أفلام عيد الأضحى

أسعار تذاكر السينما في عيد الأضحى 2023 من أكثر الكلمات البحثية حاليًا التي تحصد نسب مشاهدة عبر موقع جوجل، وذلك عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد والكبرى.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

كولر يؤجل موعد المران الأخير ويطالب اللاعبين بالفوز بـ4 مباريات لحصد الدوري

كولر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على تأخير موعد المران المسائي اليوم قبل الدخول لمعسكر مغلق استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

الأوقاف: لم نرصد مخالفات فى صلاة عيد الأضحى

جانب من صلوات العيد

أكدت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة الأوقاف أنه من خلال المتابعة المستمرة مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الإقليمية، لم يتم رصد أي مخالفات خلال أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

"السكك الحديدية" ترفع درجة الاستعداد والجاهزية فى عيد الأضحى المبارك

السكك الحديدية

رفعت الهيئة القومية للسكك الحديدية درجة الاستعداد والجاهزية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، واتخاذ كل السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

القرار النهائي بعد العيد.. حقيقة إلغاء بعض أسئلة امتحان الكيمياء وإعادة توزيع الدرجات

التربية والتعليم

أكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن القرار الخاص باللجنة المشكلة لامتحان الكيمياء سيتم إصداره بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

"آمنة" يوجه بالتعامل بكل حزم مع محاولات التعدى على الأراضى خلال إجازة العيد

عيد الأضحى

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية خلال فترة العيد؛ للتأكد من توافر السلع الرئيسية.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

اسعار تذاكر السينما عيد الأضحى عيد الأضحى 2023 الأوقاف السكك الحديدية امتحان الكيمياء العيد

الأكثر قراءة

نظر تجديد حبس هشام ربيع زوج المطربة بوسي 6 يوليو

في ختام موسم الحج.. الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى

صفاء أبوالسعود: السيدة انتصار السيسى بسيطة ومتواضعة وقريبة للقلب

محافظ الإسكندرية في جولة تفقدية على الكورنيش لتهنئة الأهالى بعيد الأضحى

ملاه وقعدة على الكورنيش.. "فسحة على قد الأيد" فى عيد الأضحى بالإسكندرية

الشرطة النسائية تؤمن احتفالات عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟