أخبار الظهيرة| أسعار تذاكر سينما عيد الأضحى وحقيقة إلغاء أسئلة "كيمياء الثانوية"

تداولت على مدار الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية والعالمية، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

أسعار تذاكر السينما في عيد الأضحى 2023 بوسط البلد

أسعار تذاكر السينما في عيد الأضحى 2023 من أكثر الكلمات البحثية حاليًا التي تحصد نسب مشاهدة عبر موقع جوجل، وذلك عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد والكبرى.

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كولر يؤجل موعد المران الأخير ويطالب اللاعبين بالفوز بـ4 مباريات لحصد الدوري

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على تأخير موعد المران المسائي اليوم قبل الدخول لمعسكر مغلق استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي.

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الأوقاف: لم نرصد مخالفات فى صلاة عيد الأضحى

أكدت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة الأوقاف أنه من خلال المتابعة المستمرة مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الإقليمية، لم يتم رصد أي مخالفات خلال أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

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"السكك الحديدية" ترفع درجة الاستعداد والجاهزية فى عيد الأضحى المبارك

رفعت الهيئة القومية للسكك الحديدية درجة الاستعداد والجاهزية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، واتخاذ كل السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان.

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القرار النهائي بعد العيد.. حقيقة إلغاء بعض أسئلة امتحان الكيمياء وإعادة توزيع الدرجات

أكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن القرار الخاص باللجنة المشكلة لامتحان الكيمياء سيتم إصداره بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

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"آمنة" يوجه بالتعامل بكل حزم مع محاولات التعدى على الأراضى خلال إجازة العيد

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية خلال فترة العيد؛ للتأكد من توافر السلع الرئيسية.

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