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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

القرار النهائى بعد العيد.. حقيقة إلغاء بعض أسئلة امتحان الكيمياء وإعادة توزيع الدرجات

التربية والتعليم
التربية والتعليم

أكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن القرار الخاص باللجنة المشكلة لامتحان الكيمياء سيتم إصداره بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الدستور" أن اللجنة المشكلة لمراجعة الامتحان ومعرفة صعوبته ستنتهي من عملها بعد إجازة العيد، وسيتم الإعلان عن نتائجها في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم.

ونفت المصادر ما تم تداوله بشأن إعادة توزيع الدرجات أو إلغاء بعض أسئلة الكيمياء، مطالبة طلاب الثانوية العامة بالتركيز في المواد المقبلة.

الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الخا الثانوية العام التكنولوجيا التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الأضحي المبارك الإجراء المناسب أجازة عيد الأضحى المبارك

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