القرار النهائى بعد العيد.. حقيقة إلغاء بعض أسئلة امتحان الكيمياء وإعادة توزيع الدرجات

أكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن القرار الخاص باللجنة المشكلة لامتحان الكيمياء سيتم إصداره بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الدستور" أن اللجنة المشكلة لمراجعة الامتحان ومعرفة صعوبته ستنتهي من عملها بعد إجازة العيد، وسيتم الإعلان عن نتائجها في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم.

ونفت المصادر ما تم تداوله بشأن إعادة توزيع الدرجات أو إلغاء بعض أسئلة الكيمياء، مطالبة طلاب الثانوية العامة بالتركيز في المواد المقبلة.