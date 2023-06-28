أسعار تذاكر السينما في عيد الأضحى 2023 بوسط البلد

أسعار تذاكر السينما في عيد الأضحى 2023 من أكثر الكلمات البحثية حاليا التي تحصد نسب مشاهدة عبر موقع جوجل وذلك عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد والكبرى والساحات الصلاة ويرغب قطاع عريض من المواطنين في قضاء إجازة العيد في التنزه وحضور عروض السينما ومشاهدة أفلام موسم عيد الأضحى.

أسعار تذاكر السينما في عيد الأضحى 2023 في وسط البلد

يحرص العديد من المواطنين على قضاء إجازة عيد الأضحى في المتنزهات والحدائق العامة ومتابعة أفلام العيد حيث تعد من المتنزهات الأقل تكلفة للأسرة المصرية حيث تتراوح أسعار تذاكر السينما في عيد الاضحى 2023 بوسط البلد ما بين 30 - 90 جنيها وفقا لحفلات العرض فيما تختلف الأسعار اختلاف كلي في المولات و سينما السيارات وهى كما يلي :-

من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 3 عصرا.

من الساعة 3 عصرا إلى الساعة 6 مساء.

من الساعة 6 مساءا إلى الساعة 9 مساء.

من الساعة 9 مساء إلى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

قائمة أفلام موسم عيد الأضحى 2023

يتنافس 4 أفلام فقط على شباك التذاكر في موسم عيد الأضحى المبارك وهما :-

1 - فيلم بيت الروبي: والذي يشارك فيه البطولة كلا من الفنان كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز وتارا عماد والذي حقق إيرادات تزيد عن 3 مليون جنيه قبل انطلاق موسم عيد الأضحى.

2 - فيلم البعبع : بطولة أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن وباسم سمرة ويعد في الترتيب الثاني في الإيرادات حتى الآن.

3 - فيلم تاج : بطولة تامر حسني ودينا الشربيني وعمرو عبد الجليل وساندي حيث تم طرحه في أكثر من 80 در عرض سينمائية في مصر والوطن العربي ويعد من نوعية الأفلام الكوميدي فانتازيا.

4 - فيلم مستر إكس: بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وتم طرحه بالفعل في كافة دور السنما خلال موسم عيد الأضحى المبارك 2023 ويتنافس بقوة على إيرادات شباك التذاكر.

اقرأ أيضا