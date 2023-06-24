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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل أفلام تتنافس على إيرادات السينما في موسم عيد الأضحى 2023

أفلام عيد الأضحى
أفلام عيد الأضحى

72 ساعة فقط، تفصلنا عن منافسة قوية تشهدها دور العرض السينمائية، بين مجموعة من نجوم الشباك، على الإيرادات خاصة أن دور العرض السينمائية تستقبل 3 أفلام دفعة واحدة، تتنوع بين الأكشن والكوميديا والفانتازيا، تنضم إلى فيلم "بيت الروبي" ببطولته النجمين كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، الذي دخل السباق مبكرا منذ ثلاث أيام، حيث طرحه بدور العرض السينمائية الأربعاء الماضى، وحقق إلى الآن إيرادات 9 ملايين جنيه و220 ألفًا.

أسماء أفلام عيد الأضحى 2023 فى السينما 

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 أفلام تتنافس على إيرادات السينما في موسم عيد الأضحى 2023

 

وتدور أحداث "بيت الروبي" حول شخصية كريم عبدالعزيز، والتي يجسد فيها شخصية "انفلونسر" شهير، ويجسد كريم محمود عبدالعزيز، شخصية صاحب مركز تجميل، أما نور اللبنانية فتجسد دور (إيمان) طبيبة أمراض نساء خلال أحداث الفيلم، وتتطور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يدفعها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة، ويقوم كريم عبدالعزيز ونور بدور الزوجين، ويجسد كريم محمود عبدالعزيز دور شقيق البطل الأصغر.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، وعدد كبير من الفنانين، إخراج بيتر ميمى، وتأليف محمد الدباح وريم القماش، وإنتاج "سينرجي فيلمز".

"تاج" تامر حسني 

أما ثانى الأعمال السينمائية التى تتنافس على الإيرادات فيلم "تاج" للنجم تامر حسنى، الذي يعتبر أول فيلم «سوبر هيرو» بمقاييس «مارفيل» العالمية.

وتدور أحداث فيلم "تاج" فى إطار كوميدي فانتازي، حول تامر حسني الذي يجسد شخصيتين لأخوين توأم super heroes اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات، ومن ثم تتطور الأحداث، بينما تجسد النجمة دينا الشربيني شخصية جديدة عليها تمامًا بمثابة مفاجأة للجمهور خلال أحداث الفيلم، تتمثل فى شخصية "تمارا" وهي مدرسة تربية موسيقية.

يشارك في بطولة فيلم "تاج" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام تامر حسني، منهم دينا الشربيني، ساندي، ولاء مرسي، وهالة فاخر، وهو من تأليف وبطولة تامرحسني، وإخراج سارة وفيق.

"مستر إكس" لأحمد فهمى وهنا الزاهد

ثالث أفلام العيد هو "مستر إكس" الذي يسجل التعاون الفني الثالث بين النجم أحمد فهمى وزوجته النجمة هنا الزاهد، والأول على مستوى السينما، حيث قدما من قبل معًا مسلسل "الواد سيد الشحات" الذي سجل نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني لعام 2019، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم محمد عبدالرحمن "توتا" ومحمد محمود ومن إخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرتة".

تفاصيل وأحداث فيلم "مستر إكس"

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي، حيث يتناول قصة حب تنشأ بين رئيس إحدى العصابات، وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول إبعادها عن كل المخاطر.

أبطال وصناع فيلم "مستر إكس"

فيلم مستر إكس، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ضيوف الشرف أكرم حسني، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبري فواز، عمرو يوسف، رانيا منصور، والعمل قصة أماني التونسى، وفكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، ومن إخراج أحمد عبد الوهاب.

"البعبع" لـ أمير كرارة

ويشارك النجم أمير كرارة، بفيلم "البعبع" في موسم أفلام عيد الأضحى، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي ممزوج بالأكشن والتشويق، ويجسد خلاله كرارة شخصية «سلطان»، وهو مجرم تائب يحاول الابتعاد عن عالم الجريمة، ويجمعه بعض المواقف بطبيبة صيدلانية، تجسد دورها الفنانة ياسمين صبرى، فى أول تعاون بينهما، ما يدفعه لمحاولة التقرب منها.

ويشارك فى بطولة فيلم البعبع، نخبة كبرةمن الفنانين منهم تارا عماد وشريف دسوقى وحاتم صلاح ومحمود السيسى، وهو قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

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