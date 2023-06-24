مع اقتراب موعد العيد زاد البحث عن أسماء أفلام عيد الأضحى 2023 فى السينما والتي يشارك فيها مجموعة مميزة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز والفنان أمير كرارة والفنان أحمد فهمي حيث يتنافسون على تصدر شباك الإيرادات خلال هذا الموسم.

أسماء أفلام عيد الأضحى 2023 فى السينما

يقدم الدستور قائمة أسماء أفلام عيد الأضحى 2023 فى السينما للراغبين في التنزهة ومشاهدة الفلام العربية المعروضة في دور السنما وهى كما يلي :-

فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي يجمع لأول مرة بين الفنان كريم عبد العزيز والفنان كريم محمود عبد العزيز حيث يجسدان دور شقيقين أحدهما انفلونسر والثاني صاحب مركز تجميل فيما تجسد الفنانة نور اللبنانية دور طبيبة وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي.

فيلم البعبع

فيلم البعبع بطلة الفنان أمير كرارة حيث يجسد دور سلطان المجرم الراغب في التوبة يواجه العديد من الموافق الكوميدية مع صديقه الفنان محمد عبد الرحمن بينما تجسد الفنانة ياسمين صبري دور طبية طيدلانية حيث تدور الحداث في إطار الأكشن الكوميدي.

فيلم على الزيرو

فيم على الزيرو عودة قوية للفنانة نيلي كريم حيث تشارك الفنان محمد رمضان البطولة عقب مشاركته في فيلم هارلي في عيد الفطر المبارك حيث يلعب رمضان دور مهندس DJ ويدعى حمزة وتدور أحداثه حول حمزة مريض لكن حالته المادية متعثرة وعقب أحداث عصيبة وتجارته في الأعضاء البشرية يصبح من الأغنياء.

فيلم تاج

فيلم تاج بطولة الفنان تامير حسني والفنانة دينا الشربيي والفنانة هالة فاخر والمطربة ساندي وتدور احداثه حول التوأم تاج وهارون اللذان يمران بالعديد من الأزمات لامتلاك قدرات خارقة.

فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة الفنان أحمد فهمي وتدور أحداثه حول قصة حب تجمع بين محامية ورئيس أحد العصابات ويحاول جاهدا إبعادها عن أى محاطر يحيط بها ويشارك البطولة الفنانة هنا الزاهد والفنان بيومي فؤاد والفنان أوس أوس والفنان أمير شاهين والفنانة أماني الونسي والمخرج أحمد عبد الوهاب.

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