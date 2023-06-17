السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

614 ألف جنيه إيرادات الأفلام المعروضة بالسينمات أمس الجمعة

شوجر دادي
شوجر دادي

واصلت الأفلام المعروضة في دور العرض، تحقيق إيرادات جيدة قبل أيام قليلة من طرح أفلام موسم عيد الأضحى التي ينتظرها الجمهور لكبار النجوم، والتي تبدأ يوم الأربعاء القادم بفيلم «بيت الروبي» بطولة النجم كريم عبد العزيز والنجم كريم محمود عبد العزيز وعدد كبير من النجوم.

واستطاعت الأفلام  المعروضة في السينمات أمس الجمعة، تحقيق إيرادات كلية بقيمة 614,335 جنيها.

إيرادات الأفلام المصرية

وجاء على رأس قائمة الأعمال المعروضة في السينيمات فيلم «شوجر دادي» من خلال إيرادات كلية أمس الجمعة وصلت إلى 260,791 جنيهًا، وهي إيرادات جيدة جعلته يتصدر القائمة منذ إطلاقه وحتى اليوم، والفيلم من بطولة النجمة الكبيرة ليلى علوي والنجم بيومي فؤاد وحمدي الميرغني ومصطفى غريب وتامر هجرس وعدد كبير من النجوم.

وفي المركز الثاني جاء فيلم «يوم 13» بطولة الفنان أحمد داود والذي  يعد أول فيلم عربي ثلاثي الأبعاد طويل وجنع الفيلم أمس إيرادات بقيمة 183,150 جنيها وهو من بطولة شريف منير ودينا الشربيني وجومانا مراد وعدد كبير من النجوم.

وتواجد في المركز الثاني فيلم «بعد الشر» من بطولة علي ربيع، حيث حقق الفيلم أمس 81,625 جنيهًا، وهو من بطولة الفنانة ميرنا نور الدين والفنانة رنا رئيس ومحمد اسامة أوس أوس وعدد كبير من النجوم.

وجل فيلم «هارلي» في المرتبة الرابعة وجمع أمس 40,994 جنيها والفيلم من بطولة الفنان محمد رمضان والفنان محمود حميدة والفنانة مي عمر والفنام أحمد داش وعدد من النجوم، بينما تواجد فيلم «رهبة» بطولة الفنان أحمد الفيشاوي والفنانة نسرين أمي وعدد آخر من النجوم، والفيلم جمع أمس 39,117 جنيها.

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