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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إيرادات أفلام السينما تشهد تراجعًا قبل عيد الأضحى

شوجر دادي
شوجر دادي

تراجعت إيرادات مجموعة كبيرة من الأفلام المعروضة في دور العرض خلال الأيام الماضية قبل أيام من استقبال أفلام عيد الأضحى المبارك.

إيرادات الأفلام المصرية

وسجل فيلم “شوجر دادي” أمس الجمعة بالرغم من أنه يوم من أيام الإجازات إيرادات بقيمة 77,409 جنيها وهي إيرادات أقل من الأيام الماضية، ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم منهم ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومصطفى غريب ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

ويناقش فيلم "شوجر دادي" فكرة المراهقة المتأخرة بين الأزواج، وإمكانية حدوث حمل لمرة جديدة بتفاصيل مختلفة عبر العديد من المواقف الكوميدية التي تتناول فكرة الاهتمام بالأبناء والأحفاد والمشاكل التي تحدث بينهم في إطار اجتماعي مبني على قصص متنوعة.

وجمع فيلم “يوم 13” أمس الجمعة، إيرادات بقيمة 65,320 جنيها والفيلم يشارك في بطولته، أحمد داود ودينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

بينما حقق فيلم “بعد الشر” بطولة الفنان علي ربيع أمس إيرادات بقيمة 12,079 جنيها ويشارك في بطولته ميرنا نور الدين ورنا رئيس بينما تراجع فيلم “هارلي” بطولة الفنان محمد رمضان ومحمود حميدة إلى 9 آلاف جنيها فقط وهى إيرادات قليلة للغاية بينما استبعدت دور العرض عددا كبيرا من الأعمال المعروضة مثل مغامرات كوكو والصف الأخير وغيرها من الأعمال.

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