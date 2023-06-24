أخبار الظهيرة| تراجع إيرادات أفلام السينما قبل عيد الأضحى.. و"الأرصاد" تعلن ارتفاع الحرارة

شهدت الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية والعالمية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

"الأرصاد": ارتفاع فى الحرارة ونسب الرطوبة.. والقاهرة تسجل 35 درجة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، الموافق 24 يونيو 2023.

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إيرادات أفلام السينما تشهد تراجعًا قبل عيد الأضحى

تراجعت إيرادات مجموعة كبيرة من الأفلام المعروضة في دور العرض خلال الأيام الماضية قبل أيام من استقبال أفلام عيد الأضحى المبارك.

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إنتر ميامى يُعلن تعاقده مع سيرجو بوسكيتس فى صفقة انتقال حر

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، اليوم السبت، عن تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط الإسباني سيرجو بوسكيتس، النجم السابق لبرشلونة، في صفقة انتقال حر.

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بوتين: ما حدث من قوات فاجنر "طعنة فى الظهر"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أنه سيرد بشكل قوي وصارم على التمرد الذي تقوم به مجموعة فاجنر ضد الجيش الروسي.

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رئيس الوزراء: مقابر "الخالدين" ستكون على أعلى مستوى وتليق بالزعماء التاريخيين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيكون في جولة طويلة بمناطق القاهرة التاريخية، بدأت بمنطقة مقابر صلاح سالم، مضيفًا أن هناك توجيهًا من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

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وزيرة الهجرة والملحق السعودى يطلقان حملة توعية العمالة الراغبة فى السفر للمملكة

أطلقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفيصل العتيبي، الملحق العمالي السعودي بالقاهرة، حملة توعية موسعة يطلق عليها "اعرف حقك واطمن".

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