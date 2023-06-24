بوتين: ما حدث من قوات فاجنر "طعنة فى الظهر"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أنه سيرد بشكل قوي وصارم على التمرد الذي تقوم به مجموعة فاجنر ضد الجيش الروسي.

وقال بوتين، في كلمة له اليوم، إنهم سيتغلبون على كل التحديات التي تواجه روسيا، مشيرًا إلى أنه يجب تضافر الجهود والتكامل بين القوات الروسية.

وأكد بوتين أن ما حدث من قوات فاجنر "طعنة في الظهر"، مشيرًا إلى أن هناك من يسعى لجر روسيا إلى حرب أهلية

وقالت مصادر روسية، في وقت سابق اليوم، إن قوات فاجنر سيطرت على كل المواقع العسكرية في فورونيج على بعد 500 كلم من موسكو.

وطالبت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم، مقاتلي فاجنر بتسليم أنفسهم وعدم التمرد على الجيش، مؤكدة أنه تم خداعهم وجرهم إلى عملية إجرامية.