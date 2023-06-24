ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد": ارتفاع فى الحرارة ونسب الرطوبة.. والقاهرة تسجل 35 درجة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت الموافق 24 يونيو 2023.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية: إننا نشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجة إلى درجتين عن الأيام الماضية.

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن تسجل 35 درجة مئوية، كما أن مصادر الكتل الهوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط محملة بكميات من بخار الماء، مما يزيد من نسب الرطوبة في الجو، وبالتالي نشعر بقيم درجات حرارة أعلى من 35 درجة.

وتابعت: "خلال فترات النهار الطقس سيكون حارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، وأجواء مائلة للحرارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء".

وأشارت إلى أنه خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في درجات الحرارة مع الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر.

الأرصاد الطقس حالة الطقس الدكتورة منار غانم تفاصيل حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

الأكثر قراءة

بوتين: نواجه خيانة للوطن والرد على تمرد "فاجنر" سيكون قاسيًا

بوتين: ما حدث من قوات فاجنر "طعنة فى الظهر"

تصل للسجن.. السعودية تُحذّر: عقوبات صارمة ضد مخالفى أنظمة الحج

"مدبولى": الرئيس السيسى وجه بإنشاء مقبرة للخالدين لإعلاء شأن الزعماء

جامعة مصر للمعلوماتية تُعلن مشاركتها في "مصر تصنع الإلكترونيات"

رئيس الوزراء يبدأ الجولة التفقدية بمنطقة عين الصيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

ماجد حبته

مودى.. واشنطن ثم القاهرة

بسنت حسن

الخيط الرفيع بين القاتل و الشهيد

خالد حريب

أشرف أمين. . النجار الذي أبدع

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية