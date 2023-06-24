"الأرصاد": ارتفاع فى الحرارة ونسب الرطوبة.. والقاهرة تسجل 35 درجة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت الموافق 24 يونيو 2023.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية: إننا نشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجة إلى درجتين عن الأيام الماضية.

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن تسجل 35 درجة مئوية، كما أن مصادر الكتل الهوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط محملة بكميات من بخار الماء، مما يزيد من نسب الرطوبة في الجو، وبالتالي نشعر بقيم درجات حرارة أعلى من 35 درجة.

وتابعت: "خلال فترات النهار الطقس سيكون حارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، وأجواء مائلة للحرارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء".

وأشارت إلى أنه خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في درجات الحرارة مع الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر.