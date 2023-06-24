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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خلال جولته

رئيس الوزراء: مقابر "الخالدين" ستكون على أعلى مستوى وتليق بالزعماء التاريخيين

جولة الدكتور مصطفى
جولة الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيكون في جولة طويلة بمناطق القاهرة التاريخية، بدأت بمنطقة مقابر صلاح سالم، مضيفًا أن هناك توجيهًا من الرئيس السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء، مؤكدًا أنه يعرف هذه المنطقة جيدًا قبل أن أكون مسئولًا بطبيعة عملي كمهندس.

وأضاف رئيس الوزراء، في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقده في قلب مقابر صلاح سالم، إننا نشاهد جميعًا مستوى المياه الجوفية، وكلنا كشعب مصري نعلم جيدًا حرمة موتانا ونقدرها جميعًا، لكن حجم المياه الجوفية أصبح لا يصلح لدفن موتانا هنا.

وتابع رئيس الوزراء: "نحن هنا على بعد أمتار قليلة من متحف الحضارة والفسطاط ولا يقبل أن تصبح هذه المنطقة بشكلها الحالي".

وقال مدبولي إن عددًا كبيرًا من الأسر التي كانت تدفن هنا أخذت مقابر بديلة، ونفس ما كان يحدث في المناطق العشوائية سابقًا عند بدء تطويرها يحدث هنا، سنوفر بدائل وسننفذ هنا مجموعة من الطرق أو المتنزهات أو الحدائق ولا نستطيع دينيًا أن ننفذ أي شى آخر، كما لا يصح أن نترك هذا المشهد فى قلب القاهرة.

وأكد: "لذلك رؤيتنا وتوجيه الرئيس السيسي أن هذا المشهد لا يصح، وسنعيد تصور شكل هذا الموقع، فلا يعقل أن تكون مقبرة أحد أهم زعماء مصر أحمد عرابي بالشكل الحالي".

وشدد مدبولى: "سيكون المكان على أعلى مستوى يجمع الخالدين والزعماء في هذه المنطقة، سيكون مزارًا للجميع، وهناك مقابر سيكون شكلها تراثي وحضاري"، متابعًا أن هناك مقابر لا يمكن تطويرها بسبب تدهورها وهجرها منذ زمن، وهناك مفردات جميلة سيحافظ عليها.

وأضاف مدبولي أن هناك حلولًا وبدائل كثيرة في عملية التطوير، ومع كل الاهتمام الكبير بتطوير القاهرة التاريخية، فالحكومة أحرص ما يكون عليها بتراثها، وليس منطقيًا أن يكون غير ذلك.

واختتم قائلًا: "ندرس مع الخبراء التصور المفترض لتطوير هذه المنطقة، وسنصل لتصور توافقي يليق بما نقوم به من عمليات تطوير للقاهرة التاريخية".

جولة الدكتور مصطفى مدبولي
جولة الدكتور مصطفى مدبولي
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