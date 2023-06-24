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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنتر ميامي يُعلن تعاقده مع سيرجو بوسكيتس في صفقة انتقال حر

سيرجو بوسكيتس
سيرجو بوسكيتس

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، اليوم السبت، تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط الإسباني سيرجو بوسكيتس، النجم السابق لبرشلونة، في صفقة انتقال حر.

ونشر النادي الأمريكي، مقطع فيديو قصير، يعلن فيه قدوم النجم الإسباني إلى صفوف إنتر ميامي، دون ذكر أن تفاصيل تخص الصفقة.

وكانت تقارير إعلامية، قد أشارت في وقت سابق، إلى بوسكيتس، اختار التوقيع لإنتر ميامي، لمدة موسمين ونصف، أي حتي نهاية عام 2025.

ويأتي انتقال بوسكيتس، إلى صفوف انتر ميامي، بعد رحيله عن برشلونة، بنهاية الموسم المنصرم، حيث قدم النجم الإسباني، مسيرة رائعة للغاية مع الفريق الكاتالوني، طوال 15 عامًا.

وحقق بوسكيتس، مع برشلونة، 9 ألقاب للدوري الإسباني، و7 ألقاب لكأس ملك إسبانيا، و7 ألقاب لكأس السوبر الإسباني.

كما ساهم بوسكيتس، في تتويج «بارسا»، بثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، ومثلهم لكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وكان النجم الإسباني، قد تلقى عرضًا مغريًا للانتقال إلى فريق أهلي جدة السعودي، إلا أن بوسكيتس، اختار اللعب لصفوف إنتر ميامي، ليكون قريبًا من مزاملة زميله السابق في برشلونة، ليونيل ميسي، الذي بات على مشارف اللعب لصفوف إنتر ميامي.

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