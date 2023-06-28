كولر يؤجل موعد المران الأخير ويطالب اللاعبين بالفوز بـ4 مباريات لحصد الدوري

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي علي تأخير موعد المران المسائي اليوم قبل الدخول لمعسكر مغلق استعداداً لمواجهة البنك الأهلي غداً الخميس ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري.

وكشف مصدر مسئول أن كولر تعمد تأخير موعد المران الأخير من أجل منح اللاعبين فرصة الوجود مع أسرهم وقضاء ساعات من أول أيام عيد الأضحى المبارك معهم وأيضا بعد رغبة من اللاعبين لمنحهم فرصة الراحة بعد دبح الأضحية وتوزيعها .

وحرص كولر على عقد جلسة فنية مع لاعبي الفريق قبل بدء المران أمس أبدى فيها غضبه من اللاعبين بسبب إهدار الفرص والشكل الذى ظهروا به أمام منتخب السويس في الكأس.

وأكد المدير الفنى للأهلي أنه لا مجال للعتاب أو تكرار الأخطاء حاليا خاصة فى المباريات الحاسمة من الدورى والتي يسعي للفوز بالمباريات لاستعادة لقب الدوري الغائب عن الفريق منذ موسمين.

وشدد كولر على أن الفريق لديه 9 مباريات بالدورى ويحتاج للفوز فى 4 فقط للتتويج واستعادة اللقب مشيرا لدينا مباراة مهمة مع البنك الأهلى غدا ثم فيوتشر الأحد وبعدها الإسماعيلى 5 يوليو والاتحاد 8 من الشهر ذاته ويجب حصد 12 نقطة منها لأداء باقى المباريات بأريحية كاملة.

في المقابل استقر مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول بالنادي الأهلي على خوض مواجهة البنك الأهلى بالقوام الأساسي المكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى ومعه محمد هانى ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلى معلول ومروان عطية وأليو ديانج وحمدى فتحى أو "أحمد قندوسى" ومعهم حسين الشحات وبيرسى تاو ومحمود كهربا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استأنف تدريباته عصر أمس الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة عقب الفوز في المباراة الماضية على منتخب السويس في كأس مصر وتأهل الأهلي لدور الـ16 من بطولة الكأس.